Минздрав заявил об историческом минимуме заболеваемости туберкулезом

«В настоящее время мы свидетельствуем исторический минимум заболеваемости туберкулезом в России за все периоды статистического наблюдения», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Он отметил, что за последние 20 лет заболеваемость туберкулезом стране снизилась почти в три раза, а показатель смертности – почти в пять раз. ВОЗ исключила Россию из глобального перечня стран с наиболее высоким бременем туберкулеза.