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Минздрав заявил об историческом минимуме заболеваемости туберкулезом

Ведомости

Исторический минимум заболеваемости туберкулезом наблюдается в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на виртуальном мероприятии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В настоящее время мы свидетельствуем исторический минимум заболеваемости туберкулезом в России за все периоды статистического наблюдения», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Он отметил, что за последние 20 лет заболеваемость туберкулезом стране снизилась почти в три раза, а показатель смертности – почти в пять раз. ВОЗ исключила Россию из глобального перечня стран с наиболее высоким бременем туберкулеза.

Стабилизации ситуации удалось добиться благодаря тому, что Россия ставит проблему профилактики, диагностики и лечения туберкулеза в рамках приоритетных государственных задач, объяснил министр. При этом, из-за пандемии коронавируса в прошлом году отмечалось некоторое снижение профилактических мероприятий, что потенциально может привести к росту заболеваемости в 2021 г. и последующие годы, добавил он.

Ранее по теме: Мурашко призвал не допустить роста смертности от туберкулеза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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