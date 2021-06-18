Минздрав заявил об историческом минимуме заболеваемости туберкулезом
Исторический минимум заболеваемости туберкулезом наблюдается в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на виртуальном мероприятии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«В настоящее время мы свидетельствуем исторический минимум заболеваемости туберкулезом в России за все периоды статистического наблюдения», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Он отметил, что за последние 20 лет заболеваемость туберкулезом стране снизилась почти в три раза, а показатель смертности – почти в пять раз. ВОЗ исключила Россию из глобального перечня стран с наиболее высоким бременем туберкулеза.
Стабилизации ситуации удалось добиться благодаря тому, что Россия ставит проблему профилактики, диагностики и лечения туберкулеза в рамках приоритетных государственных задач, объяснил министр. При этом, из-за пандемии коронавируса в прошлом году отмечалось некоторое снижение профилактических мероприятий, что потенциально может привести к росту заболеваемости в 2021 г. и последующие годы, добавил он.