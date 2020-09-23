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Мурашко призвал не допустить роста смертности от туберкулеза

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Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост смертности от туберкулеза из-за пандемии коронавируса, поэтому нужно приложить все усилия для того, чтобы это предотвратить, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, ВОЗ прогнозирует увеличение смертности от туберкулеза. И мы, понимая важность, должны приложить усилия, чтобы не допустить возврата подъема заболеваемости туберкулезом, и сохранить позитивный тренд контроля за этой грозной инфекцией. Только совместными усилиями мы сможем добиться устойчивого снижения заболеваемости туберкулезом в это непростое время», — сказал Мурашко.

Министр отметил, что Россия входит в семерку стран, которые добились значительных успехов в борьбе с туберкулезом. Мурашко добавил, что за последние 10 лет заболеваемость туберкулезом снизилась более чем в два раза, смертность — более чем в четыре раза.

В России, по последним данным оперштаба, зарегистрирован 1 122 241 случай заражения коронавирусом. 923 699 пациентов выздоровели. Зарегистрировано 19 799 смертей, связанных с коронавирусом. Россия находится на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом после США, Индии и Бразилии. Всего в мире зарегистрировано более 31 млн случаев заражения и 972 тыс. смертей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных