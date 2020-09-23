Мурашко призвал не допустить роста смертности от туберкулеза
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост смертности от туберкулеза из-за пандемии коронавируса, поэтому нужно приложить все усилия для того, чтобы это предотвратить, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, ВОЗ прогнозирует увеличение смертности от туберкулеза. И мы, понимая важность, должны приложить усилия, чтобы не допустить возврата подъема заболеваемости туберкулезом, и сохранить позитивный тренд контроля за этой грозной инфекцией. Только совместными усилиями мы сможем добиться устойчивого снижения заболеваемости туберкулезом в это непростое время», — сказал Мурашко.
Министр отметил, что Россия входит в семерку стран, которые добились значительных успехов в борьбе с туберкулезом. Мурашко добавил, что за последние 10 лет заболеваемость туберкулезом снизилась более чем в два раза, смертность — более чем в четыре раза.
В России, по последним данным оперштаба, зарегистрирован 1 122 241 случай заражения коронавирусом. 923 699 пациентов выздоровели. Зарегистрировано 19 799 смертей, связанных с коронавирусом. Россия находится на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом после США, Индии и Бразилии. Всего в мире зарегистрировано более 31 млн случаев заражения и 972 тыс. смертей.