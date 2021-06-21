Мурашко сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в более чем 60 регионах
В 65 регионах России отмечается рост заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
«Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов. На начальном этапе это было около 30 регионов, на сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов в той или иной степени дают прирост по заболеваемости», — сказал Мурашко. По его словам, в крупных городах-миллионниках также требуется «наибольшее внимание».
«Конечно, Москва, Санкт-Петербург, область Московская и Ленинградская, Ростов и ряд других регионов, где высокая плотность населения требуют повышенных мер безопасности», — пояснил Мурашко.
По данным оперштаба на 21 июня, в России за сутки было зарегистрировано 17 378 случаев заражения коронавирусом, за весь период – 5,3 млн. За период пандемии 4,9 млн человек выздоровели от коронавируса, почти 130 тыс. — скончались. Среди лидеров по темпам прироста заболевших — Москва, где 18 июня зарегистрировали рекордное с начала пандемии число новых случаев — 9056.