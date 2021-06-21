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Мурашко сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в более чем 60 регионах

Ведомости

В 65 регионах России отмечается рост заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов. На начальном этапе это было около 30 регионов, на сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов в той или иной степени дают прирост по заболеваемости», — сказал Мурашко. По его словам, в крупных городах-миллионниках также требуется «наибольшее внимание».

«Конечно, Москва, Санкт-Петербург, область Московская и Ленинградская, Ростов и ряд других регионов, где высокая плотность населения требуют повышенных мер безопасности», — пояснил Мурашко.

По данным оперштаба на 21 июня, в России за сутки было зарегистрировано 17 378 случаев заражения коронавирусом, за весь период – 5,3 млн. За период пандемии 4,9 млн человек выздоровели от коронавируса, почти 130 тыс. — скончались. Среди лидеров по темпам прироста заболевших — Москва, где 18 июня зарегистрировали рекордное с начала пандемии число новых случаев — 9056. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных