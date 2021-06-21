Мурашко сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в более чем 60 регионах

«Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов. На начальном этапе это было около 30 регионов, на сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов в той или иной степени дают прирост по заболеваемости», — сказал Мурашко. По его словам, в крупных городах-миллионниках также требуется «наибольшее внимание».