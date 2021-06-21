Количество пришедших на вакцинацию в Подмосковье увеличилось в 10 раз
Количество людей, которые пришли на вакцинацию в Подмосковье в последние дни, увеличилось в 10 раз, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы видим, что в последние дни по Московской области количество людей, пришедших на вакцинацию, увеличилось в десять раз», — сказал министр.
Он отметил, что благодаря вакцинации среди граждан старше 60 лет наблюдается снижение заболеваемости и смертности.
«Здесь мы настаиваем на том, чтобы все меры были организованы таким образом, чтобы профилактика заболеваний, профилактика подъема заболеваемости коронавирусом была своевременной. И населению необходимо это объяснить. Мы не можем сегодня рисковать жизнью наших граждан. И главное, чтобы это понимал сам гражданин», — добавил Мурашко.
По данным оперативного штаба на 21 июня, в России за сутки было зарегистрировано 17 378 случаев заражения коронавирусом, за весь период – 5,3 млн. За период пандемии 4,9 млн человек выздоровели от коронавируса, почти 130 тыс. — скончались.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».