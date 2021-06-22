Гинцбург рассказал об опасности индийского штамма коронавируса
Мутация индийского штамма коронавируса и сам штамм опасны, так как они при проникновении в клетку становятся устойчивыми к антителам, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, у индийского штамма коронавируса другой характер взаимодействия с клетками организма человека. «Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость», — объяснил Гинцбург.
Он добавил, что уровень антител, который вырабатывается после прививки «Спутником V» достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных сегодня штаммов коронавируса.
Ранее издание Hindustan Times сообщило, что в четырех районах штата Махараштра в Индии выявили около 20 случаев нового варианта индийского штамма под названием «Дельта-плюс». Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны и был выявлен во многих странах, в том числе в России.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у 89,3% заразившихся коронавирусом в Москве выявлен индийский штамм коронавируса. По словам Собянина, новый штамм быстрее распространяется и действует агрессивнее, чем уханьский штамм. Кроме того, в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса. Связывают это с распространением индийского штамма. О том, что дельта-вариант ведет себя более агрессивно, говорил и Гинцбург. По его словам, при заражении индийским штаммом состояние пациента может ухудшаться значительно быстрее.