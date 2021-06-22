Гинцбург рассказал об опасности индийского штамма коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у 89,3% заразившихся коронавирусом в Москве выявлен индийский штамм коронавируса. По словам Собянина, новый штамм быстрее распространяется и действует агрессивнее, чем уханьский штамм. Кроме того, в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса. Связывают это с распространением индийского штамма. О том, что дельта-вариант ведет себя более агрессивно, говорил и Гинцбург. По его словам, при заражении индийским штаммом состояние пациента может ухудшаться значительно быстрее.