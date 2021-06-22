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Гинцбург рассказал об опасности индийского штамма коронавируса

Ведомости

Мутация индийского штамма коронавируса и сам штамм опасны, так как они при проникновении в клетку становятся устойчивыми к антителам, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, у индийского штамма коронавируса другой характер взаимодействия с клетками организма человека. «Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость», — объяснил Гинцбург.

Он добавил, что уровень антител, который вырабатывается после прививки «Спутником V» достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных сегодня штаммов коронавируса.

Ранее издание Hindustan Times сообщило, что в четырех районах штата Махараштра в Индии выявили около 20 случаев нового варианта индийского штамма под названием «Дельта-плюс». Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны и был выявлен во многих странах, в том числе в России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у 89,3% заразившихся коронавирусом в Москве выявлен индийский штамм коронавируса. По словам Собянина, новый штамм быстрее распространяется и действует агрессивнее, чем уханьский штамм. Кроме того, в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса. Связывают это с распространением индийского штамма. О том, что дельта-вариант ведет себя более агрессивно, говорил и Гинцбург. По его словам, при заражении индийским штаммом состояние пациента может ухудшаться значительно быстрее.

Ранее по теме: В Индии обнаружили новую мутацию коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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