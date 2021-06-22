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Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19

Ведомости

Вакцина от коронавируса «Спутник V» подходит для ревакцинации пациентов, которые сделали прививки «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

«В целом, для ревакцинации достаточно "Спутника Лайт", — добавил Гинцбург.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что министерство разработало подходы к ревакцинации. Минздрав рекомендует в период эпидемического подъема ревакцинироваться через полгода после прививки или перенесенного COVID-19, в спокойный период – раз в год.

О необходимости ревакцинации говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что власти Москвы будут работать с правительством, чтобы оно приняло решение по срокам повторной вакцинации и технологии ее проведения. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины, которой пациент прививался в первый раз. Сам Собянин ревакцинировался в июне. По его словам, первую прививку от COVID-19 он сделал еще в мае прошлого года.

Ранее по теме: В Кремле заявили о неизбежности ревакцинации от коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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