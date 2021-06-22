Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19

О необходимости ревакцинации говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что власти Москвы будут работать с правительством, чтобы оно приняло решение по срокам повторной вакцинации и технологии ее проведения. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины, которой пациент прививался в первый раз. Сам Собянин ревакцинировался в июне. По его словам, первую прививку от COVID-19 он сделал еще в мае прошлого года.