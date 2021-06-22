Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19
Вакцина от коронавируса «Спутник V» подходит для ревакцинации пациентов, которые сделали прививки «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
«В целом, для ревакцинации достаточно "Спутника Лайт", — добавил Гинцбург.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что министерство разработало подходы к ревакцинации. Минздрав рекомендует в период эпидемического подъема ревакцинироваться через полгода после прививки или перенесенного COVID-19, в спокойный период – раз в год.
О необходимости ревакцинации говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что власти Москвы будут работать с правительством, чтобы оно приняло решение по срокам повторной вакцинации и технологии ее проведения. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины, которой пациент прививался в первый раз. Сам Собянин ревакцинировался в июне. По его словам, первую прививку от COVID-19 он сделал еще в мае прошлого года.