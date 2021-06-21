В Кремле заявили о неизбежности ревакцинации от коронавируса

«Персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но тем не менее ревакцинация является неизбежной, не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных и близких, для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его», — сказал Песков. По его словам, бесплатное тестирование россиян на антитела к коронавирусу пока не обсуждается.