В Кремле заявили о неизбежности ревакцинации от коронавируса
Динамика антител к коронавирусу у каждого человека своя, однако ревакцинация неизбежна, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но тем не менее ревакцинация является неизбежной, не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных и близких, для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его», — сказал Песков. По его словам, бесплатное тестирование россиян на антитела к коронавирусу пока не обсуждается.
«Такая реальность, ситуация тяжелая. Тенденции пока плохие, чем хорошие», — подчеркнул Песков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ревакцинация от коронавируса «жизненно необходима». Он отметил, что власти Москвы будут работать с правительством, чтобы оно приняло решение по срокам повторной вакцинации и технологии ее проведения. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины, которой пациент прививался в первый раз. Сам Собянин ревакцинировался в июне. По его словам, первую прививку от COVID-19 он сделал еще в мае прошлого года.