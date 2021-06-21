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В Кремле заявили о неизбежности ревакцинации от коронавируса

Ведомости

Динамика антител к коронавирусу у каждого человека своя, однако ревакцинация неизбежна, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но тем не менее ревакцинация является неизбежной, не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных и близких, для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его», — сказал Песков. По его словам, бесплатное тестирование россиян на антитела к коронавирусу пока не обсуждается.

«Такая реальность, ситуация тяжелая. Тенденции пока плохие, чем хорошие», — подчеркнул Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ревакцинация от коронавируса «жизненно необходима». Он отметил, что власти Москвы будут работать с правительством, чтобы оно приняло решение по срокам повторной вакцинации и технологии ее проведения. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины, которой пациент прививался в первый раз. Сам Собянин ревакцинировался в июне. По его словам, первую прививку от COVID-19 он сделал еще в мае прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных