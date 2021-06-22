СМИ узнали об одобрении правительством новых штрафов для автомобилистов
Правительство поддержало инициативу о введении в России штрафа для водителей, которые выбрасывают мусор из машины, сообщила «Российская газета». Документ разработали Мосгордума и Мособлдума.
Предполагается, что штрафы будут выписывать за выброс мусора в неположенном месте, зафиксированный на камеру. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что, если камера зарегистрирует, как владелец легкового автомобиля выбрасывает мусор в неположенном месте, он получит штраф в 10 тыс. руб., владелец грузового автомобиля – 100 тыс. руб. За повторное нарушение – 20 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно.
Также законодатели предложили повысить штрафы за мусор в лесу и в дачных поселках. Для этого инспекторам экологического надзора понадобится зафиксировать правонарушение на фото или видео.
Ранее РБК сообщил, что вице-премьер Виктория Абрамченко предложила штрафовать компании, которые не снизили на 20% выброс вредных веществ в атмосферу в 12 городах России, которые участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.