СМИ узнали об одобрении правительством новых штрафов для автомобилистов

Предполагается, что штрафы будут выписывать за выброс мусора в неположенном месте, зафиксированный на камеру. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что, если камера зарегистрирует, как владелец легкового автомобиля выбрасывает мусор в неположенном месте, он получит штраф в 10 тыс. руб., владелец грузового автомобиля – 100 тыс. руб. За повторное нарушение – 20 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно.