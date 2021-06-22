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СМИ узнали об одобрении правительством новых штрафов для автомобилистов

Ведомости

Правительство поддержало инициативу о введении в России штрафа для водителей, которые выбрасывают мусор из машины, сообщила «Российская газета». Документ разработали Мосгордума и Мособлдума.

Предполагается, что штрафы будут выписывать за выброс мусора в неположенном месте, зафиксированный на камеру. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что, если камера зарегистрирует, как владелец легкового автомобиля выбрасывает мусор в неположенном месте, он получит штраф в 10 тыс. руб., владелец грузового автомобиля – 100 тыс. руб. За повторное нарушение – 20 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно.

Также законодатели предложили повысить штрафы за мусор в лесу и в дачных поселках. Для этого инспекторам экологического надзора понадобится зафиксировать правонарушение на фото или видео.

Ранее РБК сообщил, что вице-премьер Виктория Абрамченко предложила штрафовать компании, которые не снизили на 20% выброс вредных веществ в атмосферу в 12 городах России, которые участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Ранее по теме: Абрамченко предложила штрафовать компании за выбросы в 12 городах России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных