Абрамченко предложила штрафовать компании за выбросы в 12 городах России
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минфину, Минэкономразвития и Росприроднадзору разработать законопроект и прописать в нем штрафы для компаний, не снизивших выбросы вредных веществ на 20% в 12 городах России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера. Его подлинность подтвердила представитель Абрамченко Марта Галичева.
Речь идет о наказании для тех компаний и индивидуальных предпринимателей, кто не выполнит целей по снижению выбросов на 20%, установленных законом «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ». Документ должен быть внесен в правительство до 30 октября 2021 г.
В 2019 г. был принят закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов. Он проводится с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. в промышленных центрах, включенных в федеральный проект «Чистый воздух» (часть нацпроекта «Экология»). Проект предполагает сокращение на 20% объема выбросов в атмосферу в 12 наиболее загрязненных городах, таких как Братск, Норильск и Череповец, с 2019 по 2024 г.
На снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в этих городах планируется направить 500 млрд руб. за шесть лет, из которых чуть больше 100 млрд руб. приходится на бюджетные средства.