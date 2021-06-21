Абрамченко предложила штрафовать компании за выбросы в 12 городах России

В 2019 г. был принят закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов. Он проводится с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. в промышленных центрах, включенных в федеральный проект «Чистый воздух» (часть нацпроекта «Экология»). Проект предполагает сокращение на 20% объема выбросов в атмосферу в 12 наиболее загрязненных городах, таких как Братск, Норильск и Череповец, с 2019 по 2024 г.