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Абрамченко предложила штрафовать компании за выбросы в 12 городах России

Ведомости

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минфину, Минэкономразвития и Росприроднадзору разработать законопроект и прописать в нем штрафы для компаний, не снизивших выбросы вредных веществ на 20% в 12 городах России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера. Его подлинность подтвердила представитель Абрамченко Марта Галичева.

Речь идет о наказании для тех компаний и индивидуальных предпринимателей, кто не выполнит целей по снижению выбросов на 20%, установленных законом «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ». Документ должен быть внесен в правительство до 30 октября 2021 г.

В 2019 г. был принят закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов. Он проводится с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. в промышленных центрах, включенных в федеральный проект «Чистый воздух» (часть нацпроекта «Экология»). Проект предполагает сокращение на 20% объема выбросов в атмосферу в 12 наиболее загрязненных городах, таких как Братск, Норильск и Череповец, с 2019 по 2024 г.

На снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в этих городах планируется направить 500 млрд руб. за шесть лет, из которых чуть больше 100 млрд руб. приходится на бюджетные средства.

Ранее по теме: Сбербанк может привлечь в проект «Чистый воздух» около 200 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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