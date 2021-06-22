Разработчик «Спутника V» заявил о росте тяжелых случаев коронавируса среди молодых
Количество случаев тяжелого течения коронавируса среди молодых людей увеличивается, заявил в эфире программы «Соловьев Live» руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Н.Ф. Гамалеи, где была разработана первая российская вакцина от COVID-19 «Спутник V», Владимир Гущин.
«Коронавирус — это довольно-таки опасная болезнь. Более того, как мы видим, со временем у новых штаммов свойства не меняются в лучшую сторону. Мы видим, наоборот, повышение способности передаваться от человека к человеку, мы видим, что люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь молодеет, появляется большее количество тяжелых случаев среди молодых», — сказал он.
Гущин отметил, что сейчас необходимо в срочном порядке ввести в оборот вакцину для людей в возрасте от 12 до 18 лет. По его словам, эта категория людей является довольно крупной и активно распространяет инфекцию.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о «тревожным изменении» структуры пациентов с COVID-19 в городе. По ее словам, раньше заболеванию были наиболее подтверждены люди старшего возраста, тогда как теперь его все чаще выявляют у жителей 22-55 лет. При этом доля трудоспособных россиян среди всех заразившихся составляет 77%. Кроме того, в столице был зафиксирован максимальный прирост заболевания именно среди молодежи: он почти в полтора раза превысил средние показатели по другим возрастным группам.
Чтобы обезопасить себя, необходимо сделать прививку от коронавируса, подчеркнул Гущин. На данный момент в России доступны три отечественных препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак». Кроме того, вскоре в гражданский оборот должна поступить однокомпонентная вакцина «Спутник лайт», которую можно использовать для ревакцинации.
По данным оперштаба на 22 июня, за последние сутки в стране выявили 16 715 новых случаев коронавируса. Впервые за пять дней показатель опустился ниже 17 000. Общее число россиян, у которых за время пандемии подтвердился COVID-19, превышает 5,3 млн человек. При этом 130,3 тыс. граждан скончались в результате заражения.