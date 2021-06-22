Разработчик «Спутника V» заявил о росте тяжелых случаев коронавируса среди молодых

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о «тревожным изменении» структуры пациентов с COVID-19 в городе. По ее словам, раньше заболеванию были наиболее подтверждены люди старшего возраста, тогда как теперь его все чаще выявляют у жителей 22-55 лет. При этом доля трудоспособных россиян среди всех заразившихся составляет 77%. Кроме того, в столице был зафиксирован максимальный прирост заболевания именно среди молодежи: он почти в полтора раза превысил средние показатели по другим возрастным группам.