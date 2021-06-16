Власти Москвы предупредили о нехватке коек для пациентов с коронавирусом

«По еженедельному объему госпитализаций мы почти вышли на пиковые значения мая и декабря прошлого года. Если такие темпы прироста сохранятся, то даже при условии развертывания всего максимума имеющихся в городе коек, которые можно задействовать под ковид, уже примерно через 2-3 недели мест в больницах просто не будет. Это простая математика, которая ставит нас в жесткие рамки», — сказала Ракова.