Власти Москвы предупредили о нехватке коек для пациентов с коронавирусом
Койки для пациентов с коронавирусом в Москве могут закончиться через две – три недели, сообщила журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
По ее словам, на прошлой неделе в городе наблюдался «экспоненциальный рост» новых случаев COVID-19. Так, за неделю количество зараженных увеличилось на 80%, а за две недели — вдвое. Кроме того, сейчас суточное число госпитализаций граждан с коронавирусом почти достигло 1800, что на 70% выше, чем двумя неделями ранее.
«По еженедельному объему госпитализаций мы почти вышли на пиковые значения мая и декабря прошлого года. Если такие темпы прироста сохранятся, то даже при условии развертывания всего максимума имеющихся в городе коек, которые можно задействовать под ковид, уже примерно через 2-3 недели мест в больницах просто не будет. Это простая математика, которая ставит нас в жесткие рамки», — сказала Ракова.
Также вице-мэр назвала тревожным изменение структуры пациентов с коронавирусом. Если раньше заболеванию были подвержены в основном люди старшего возраста, то теперь COVID-19 все чаще выявляют у граждан 22-55 лет. Прим это доля трудоспособных россиян среди всех заразившихся составляет 77%. Максимальный прирост заболевших за последнее время зафиксирован среди молодежи: он почти в полтора раза выше, чем в среднем по другим возрастным группам.
«Среди тяжелых пациентов, попадающих в больницы, все больше молодых людей без каких-либо патологий и сопутствующих заболеваний. Если раньше тяжелое течение болезни можно было «списать» на серьезные хронические заболевания, то сейчас госпитализируются люди, которые вообще не входят в группы риска», — заявила Ракова.
Она подчеркнула, что сегодняшняя ситуация сильно отличается от той, что была год назад. Вице-мэр отметила, что единственный эффективный способ защититься от COVID-19 — сделать прививку.
По данным оперштаба на 16 июня, за последние сутки в Москве выявлено 5782 новых случая коронавируса. Скончались 75 пациентов с COVID-19. За все время пандемии инфекция подтвердилась у 1,25 млн жителей столицы. Из них умерли 21 125 человек.
Ранее сегодня главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановления об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал такое решение «крайне тяжелым», непростым, но необходимым. Эпидемиологическую ситуацию в городе он охарактеризовал как драматическую.