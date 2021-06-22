В Кремле рассказали об изменениях в формате «Прямой линии» с Путиным

«С президентом будут ведущие, ведущие вместе с президентом к прямой линии готовятся, работают со всем массивом вопросов. По понятным соображением, студии в этом году не будет», — сказал Песков. Он пояснил, что в этом году «Прямая линия» будет «высокотехнологичная», а «упор делается именно на приложение для смартфонов».