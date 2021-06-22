В Кремле рассказали об изменениях в формате «Прямой линии» с Путиным
«Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным в этом году пройдет без студии, упор делается на мультиформатное приложение для смартфонов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«С президентом будут ведущие, ведущие вместе с президентом к прямой линии готовятся, работают со всем массивом вопросов. По понятным соображением, студии в этом году не будет», — сказал Песков. Он пояснил, что в этом году «Прямая линия» будет «высокотехнологичная», а «упор делается именно на приложение для смартфонов».
По его словам, приложение позволяет любому человеку «стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом, и без каких-либо посредников записать слова, показать то, что он хочет показать из окружающего мира, или сформулировать свой вопрос письменно». «Девиз этой прямой линии «Без лишних посредников». Люди напрямую общаются с главой государства, со своим президентом», — сказал Песков, заметив, что это хоть и относительная, «но все-таки новация».
«И дальше уже будет прямой разговор, и президент будет иметь возможность видеть всю палитру тем, которая объединяет вопросы, подтемы, географию страны, где какие вопросы доминируют и так далее», — пояснил пресс-секретарь главы государства.
Прямая линия с Путиным состоится 30 июня. Программа выйдет в 12:00 мск в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Отправить вопрос можно с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня через специальное мобильное приложение «Москва – Путину» или сайт программы moskva-putinu.ru.
Первая прямая линия с президентом состоялась 24 декабря 2001 г. Всего это мероприятие проводилось 17 раз; когда Путин был премьер-министром, она называлась «Прямой разговор с Владимиром Путиным». В 2020 г. из-за пандемии прямая линия не состоялась, ее элементы были включены в пресс-конференцию президента 17 декабря 2020 г.