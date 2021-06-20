Прямая линия с Путиным состоится 30 июня
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 30 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
«30 июня Владимир Путин проведёт очередную прямую линию. Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и «Радио России», — говорится в сообщении.
Отправить вопрос президенту можно с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня. Задать вопрос можно через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, а также через официальные группы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Ранее «Ведомости» сообщали, что прямая линия Путина может состояться 24 или 30 июня, при этом источник, близкий к администрации президента допускал, что мероприятие может быть перенесено из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 июня говорил журналистам, что президент в этом году проведет прямую линию с гражданами и что подготовка мероприятия уже началась.
Первая прямая линия состоялась 24 декабря 2001 г. Всего это мероприятие проводилось 17 раз; когда Путин был премьер-министром, она называлась «Прямой разговор с Владимиром Путиным». В 2020 г. из-за пандемии прямая линия не состоялась, ее элементы были включены в пресс-конференцию президента, которая прошла 17 декабря 2020 г. Это не единственное мероприятие, на котором сказалась пандемия: в 2020 г. пришлось перенести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Изначально оно планировалось на 22 апреля, но в итоге проводилось с 25 июня по 1 июля.