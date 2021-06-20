Прямая линия с Путиным состоится 30 июня

Первая прямая линия состоялась 24 декабря 2001 г. Всего это мероприятие проводилось 17 раз; когда Путин был премьер-министром, она называлась «Прямой разговор с Владимиром Путиным». В 2020 г. из-за пандемии прямая линия не состоялась, ее элементы были включены в пресс-конференцию президента, которая прошла 17 декабря 2020 г. Это не единственное мероприятие, на котором сказалась пандемия: в 2020 г. пришлось перенести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Изначально оно планировалось на 22 апреля, но в итоге проводилось с 25 июня по 1 июля.