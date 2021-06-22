В Кремле ответили на сообщения о программе по вживлению чипов в мозг
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть информацию о разработке Минобрнауки программы, в рамках которой планируется развивать технологии вживления чипов в мозг человека для передачи данных с внешних устройств.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о разработке Минобрнауки новой федеральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 гг.». Согласно проекту, в России планируется развивать технологии нейроинтерфейсов, которые позволяют управлять внешними устройствами напрямую с помощью электрических сигналов мозга. По информации издания, Владимир Путин поручил проработать программу премьер-министру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайно.
«Я не располагаю такими данными. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Я просто не располагаю такой информацией», — сказал Песков журналистам.
Проект разрабатывается РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова. На его реализацию, по информации «Коммерсанта», понадобится 54 млрд руб., которые планируется выделить из других нацпроектов.