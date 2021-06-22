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Минобрнауки опровергло работу над программой по вживлению чипов в мозг

Ведомости

Информация о работе в Минобрнауки над программой, в рамках которой планируется развивать технологии вживления чипов в мозг человека для передачи данных с внешних устройств не соответствует действительности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о разработке Минобрнауки новой федеральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 гг.». Согласно проекту, в России планируется развивать технологии нейроинтерфейсов, которые позволяют управлять внешними устройствами напрямую с помощью электрических сигналов мозга. По информации издания, президент России Владимир Путин поручил проработать программу премьер-министру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайно.

«Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки», — сообщили в пресс-службе.

По информации «Коммерсанта», проект разрабатывается РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова. На его реализацию понадобится 54 млрд руб., которые планируется выделить из других нацпроектов.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о разработке проекта по вживлению чипов в мозг человека
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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