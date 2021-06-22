Минобрнауки опровергло работу над программой по вживлению чипов в мозг
Информация о работе в Минобрнауки над программой, в рамках которой планируется развивать технологии вживления чипов в мозг человека для передачи данных с внешних устройств не соответствует действительности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о разработке Минобрнауки новой федеральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 гг.». Согласно проекту, в России планируется развивать технологии нейроинтерфейсов, которые позволяют управлять внешними устройствами напрямую с помощью электрических сигналов мозга. По информации издания, президент России Владимир Путин поручил проработать программу премьер-министру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайно.
«Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки», — сообщили в пресс-службе.
По информации «Коммерсанта», проект разрабатывается РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова. На его реализацию понадобится 54 млрд руб., которые планируется выделить из других нацпроектов.