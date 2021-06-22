В Ленинградской области введут COVID-паспорта для бизнеса
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о введении в регионе добровольных паспортов коронавирусной безопасности для бизнеса, сообщается на сайте местного правительства.
Получить такой паспорт можно, подав соответствующее заявление. Документ позволит организации выйти из ограничений, наложенных на конкретную сферу деятельности в регионе. Для этого необходимо предоставить в районную администрацию сведения о числе вакцинированных от COVID-19 сотрудников компании, переболевших в течение полугода и тех, кто имеют антитела к коронавирусу и медотводы от прививок. Общая доля всех этих работников должна быть не меньше 80%.
Соответствующее распоряжение о порядке выдачи COVID-паспортов для бизнеса будет подписано в ближайшие дни, уточнили в правительстве. Предполагается, что в июле данная услуга станет доступна в системе МФЦ.
По словам Дрозденко, получение такого документа является добровольным, как и прохождение вакцинации от коронавируса. Санкций за отказ от получения документа не предусмотрены.
Ранее в Ленинградской области обязали к сентябрю вакцинировать от коронавируса не менее 80% государственных, муниципальных служащих и работников культуры. Требование распространяется также на индивидуальных предпринимателей и их сотрудников из сферы образования, здравоохранения, ЖКХ, энергетики, торговли и транспорта.
По данным оперштаба на 22 июня, за последние сутки в Ленинградской области выявили 127 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель с 23 марта этого года. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 47 476 жителей региона. Из них 1672 пациента умерли.