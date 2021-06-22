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В Ленинградской области введут COVID-паспорта для бизнеса

Ведомости

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о введении в регионе добровольных паспортов коронавирусной безопасности для бизнеса, сообщается на сайте местного правительства. 

Получить такой паспорт можно, подав соответствующее заявление. Документ позволит организации выйти из ограничений, наложенных на конкретную сферу деятельности в регионе. Для этого необходимо предоставить в районную администрацию сведения о числе вакцинированных от COVID-19 сотрудников компании, переболевших в течение полугода и тех, кто имеют антитела к коронавирусу и медотводы от прививок. Общая доля всех этих работников должна быть не меньше 80%.

Соответствующее распоряжение о порядке выдачи COVID-паспортов для бизнеса будет подписано в ближайшие дни, уточнили в правительстве. Предполагается, что в июле данная услуга станет доступна в системе МФЦ. 

По словам Дрозденко, получение такого документа является добровольным, как и прохождение вакцинации от коронавируса. Санкций за отказ от получения документа не предусмотрены. 

Ранее в Ленинградской области обязали к сентябрю вакцинировать от коронавируса не менее 80% государственных, муниципальных служащих и работников культуры. Требование распространяется также на индивидуальных предпринимателей и их сотрудников из сферы образования, здравоохранения, ЖКХ, энергетики, торговли и транспорта. 

По данным оперштаба на 22 июня, за последние сутки в Ленинградской области выявили 127 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель с 23 марта этого года. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 47 476 жителей региона. Из них 1672 пациента умерли.

Ранее по теме: В Ленинградской области обязали вакцинировать работников ряда отраслей к сентябрю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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