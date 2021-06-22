В Ленинградской области введут COVID-паспорта для бизнеса

Получить такой паспорт можно, подав соответствующее заявление. Документ позволит организации выйти из ограничений, наложенных на конкретную сферу деятельности в регионе. Для этого необходимо предоставить в районную администрацию сведения о числе вакцинированных от COVID-19 сотрудников компании, переболевших в течение полугода и тех, кто имеют антитела к коронавирусу и медотводы от прививок. Общая доля всех этих работников должна быть не меньше 80%.