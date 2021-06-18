В Ленинградской области обязали вакцинировать работников ряда отраслей к сентябрю

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева 16 июня подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для людей, занятых в сферах торговли и услуг. Работодатели должны привить 60% сотрудников к 15 августа. Кроме того, власти Москвы разрешили рестораторам отстранять от работы непривившихся от коронавируса сотрудников без выплат. Об этом сообщил сооснователь ресторанного холдинга Hurma Management Group Дмитрий Левицкий, присутствовавший на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с представителями бизнес-сообщества 17 июня.