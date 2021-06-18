В Ленинградской области обязали вакцинировать работников ряда отраслей к сентябрю
В Ленинградской области к сентябрю должны быть вакцинированы государственные, муниципальные служащие и работники культуры. Обеспечить вакцинацию работников также должны ИП в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, энергетики, торговли и транспорта. Это следует из постановления региональных властей.
«Обеспечить в срок до 1 сентября 2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 у не менее 80% работников, сотрудников с учётом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19», — говорится в постановлении. Вакцинацию предписано проводить с учетом медицинских противопоказаний.
Таким образом, Ленобласть стала пятым в России регионом, где ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.
Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева 16 июня подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для людей, занятых в сферах торговли и услуг. Работодатели должны привить 60% сотрудников к 15 августа. Кроме того, власти Москвы разрешили рестораторам отстранять от работы непривившихся от коронавируса сотрудников без выплат. Об этом сообщил сооснователь ресторанного холдинга Hurma Management Group Дмитрий Левицкий, присутствовавший на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с представителями бизнес-сообщества 17 июня.
Обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан также ввели в Подмосковье, Кемеровской области и на Сахалине. В Башкирии общепиту, ночным клубам, спортзалам, салонам красоты, междугородним пассажирским автоперевозчикам и ряду других предприятий запретили оказывать услуги и продавать товары непривитым.
В России, по данным оперштаба, на 18 июня зафиксировано 17 262 новых случаев коронавируса. Показатель превысил порог в 17 000 впервые с 1 февраля. Общее количество заболевших COVID-19 за все время пандемии достигло 5 281 309. Скончались 128 445 жителей страны с подтвержденным коронавирусом.