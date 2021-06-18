В Башкирии запретят ходить в кафе и спортзалы без теста или сертификата о вакцинации
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому организациям, ИП и самозанятым запретят продавать товары и предоставлять услуги людям без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации (за исключением детей). Это коснется общепита, развлекательных и культурных учреждений, спортзалов, а также междугородних перевозок.
«Организации (ИП, самозанятые) предоставляют услуги (товары, работы) только гражданам Российской Федерации (за исключением граждан в возрасте до 18 лет), имеющим при себе один из следующих документов», — говорится в документе. В числе этих документов входит сертификат о вакцинации от коронавируса в электронном или бумажном виде, полученный через портал Госуслуги, медсправка о вакцинации, в том числе первым компонентом, медсправка о наличии противопоказаний к вакцинации или отрицательный тест ПЦР, который действителен в течение трех суток.
С 22 июня 2021 г. только при наличии одного из этих документов будет разрешено посещение музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, ночных клубов и дискотек, а также массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях. С 29 июня в Башкирии без этих документов будет запрещено посещение кафе и ресторанов, где больше 10 посадочных мест, салонов красоты, бань, саун, спортзалов и бассейнов, а также санаториев.
Кроме того, без справок о вакцинации или ПЦР-тестов будет закрыт вход в студенческие общежития Башкирии. Наконец, без этих документов в регионе будет запрещен проезд на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан».
Государственные и муниципальные учреждения республики переводятся на дистанционный прием документов, вузы переводятся на удаленку. Очный формат остается только для школ.
По данным оперштаба на 18 июня, в Башкирии выявлено 109 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 39 865 заражений и 556 летальных исходов. Регион находится на 19-м месте в России по суточному приросту заболевших.
Всего в России по данным на 18 июня зафиксировано 17 262 новых случаев коронавируса. Показатель превысил порог в 17 000 впервые с 1 февраля. Общее количество заболевших COVID-19 за все время пандемии достигло 5 281 309. Скончались 128 445 жителей страны с подтвержденным коронавирусом.