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В Башкирии запретят ходить в кафе и спортзалы без теста или сертификата о вакцинации

Ведомости

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому организациям, ИП и самозанятым запретят продавать товары и предоставлять услуги людям без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации (за исключением детей). Это коснется общепита, развлекательных и культурных учреждений, спортзалов, а также междугородних перевозок.

«Организации (ИП, самозанятые) предоставляют услуги (товары, работы) только гражданам Российской Федерации (за исключением граждан в возрасте до 18 лет), имеющим при себе один из следующих документов», — говорится в документе. В числе этих документов входит сертификат о вакцинации от коронавируса в электронном или бумажном виде, полученный через портал Госуслуги, медсправка о вакцинации, в том числе первым компонентом, медсправка о наличии противопоказаний к вакцинации или отрицательный тест ПЦР, который действителен в течение трех суток.

С 22 июня 2021 г. только при наличии одного из этих документов будет разрешено посещение музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, ночных клубов и дискотек, а также массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях. С 29 июня в Башкирии без этих документов будет запрещено посещение кафе и ресторанов, где больше 10 посадочных мест, салонов красоты, бань, саун, спортзалов и бассейнов, а также санаториев.

Кроме того, без справок о вакцинации или ПЦР-тестов будет закрыт вход в студенческие общежития Башкирии. Наконец, без этих документов в регионе будет запрещен проезд на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан».

Государственные и муниципальные учреждения республики переводятся на дистанционный прием документов, вузы переводятся на удаленку. Очный формат остается только для школ.

По данным оперштаба на 18 июня, в Башкирии выявлено 109 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 39 865 заражений и 556 летальных исходов. Регион находится на 19-м месте в России по суточному приросту заболевших.

Всего в России по данным на 18 июня зафиксировано 17 262 новых случаев коронавируса. Показатель превысил порог в 17 000 впервые с 1 февраля. Общее количество заболевших COVID-19 за все время пандемии достигло 5 281 309. Скончались 128 445 жителей страны с подтвержденным коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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