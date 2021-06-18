В Башкирии запретят ходить в кафе и спортзалы без теста или сертификата о вакцинации

«Организации (ИП, самозанятые) предоставляют услуги (товары, работы) только гражданам Российской Федерации (за исключением граждан в возрасте до 18 лет), имеющим при себе один из следующих документов», — говорится в документе. В числе этих документов входит сертификат о вакцинации от коронавируса в электронном или бумажном виде, полученный через портал Госуслуги, медсправка о вакцинации, в том числе первым компонентом, медсправка о наличии противопоказаний к вакцинации или отрицательный тест ПЦР, который действителен в течение трех суток.