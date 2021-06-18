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Собянин продлил коронавирусные ограничения в Москве

Они будут действовать до 29 июня включительно
Наталья Иванкина
Антон Новодережкин / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие ограничительных мер в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом он сообщил в своем блоге. Согласно указу главы города, ограничения будут действовать в столице до 29 июня включительно.

«Игровые комнаты пока будут закрыты. И детские площадки в парках — тоже. Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем», — написал он.

Согласно указу Собянина, в Москве приостанавливается оказание услуг общественного питания в фудкортах, возможность посещения детских игровых комнат, а также возможность посещения зоопарков. Заведениям общепита по-прежнему запрещается работать в период с 23:00 до 6:00, за исключением доставки товаров. Нельзя также проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Кроме того, теперь жители смогут посетить лишь зрелищные мероприятия, рассчитанные не более чем на 1000 человек — например, кино и театры. В то же время массовые зрелищные мероприятия на время будут остановлены, танцполы и фан-зоны для болельщиков — закрыты.

«Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется», — написал Собянин.

По данным оперштаба на 17 июня, за сутки в Москве выявили 6195 новых случаев коронавируса. Скончались 73 пациента с COVID-19. За все время пандемии инфекция подтвердилась у 1,26 млн жителей столицы. Из них умерли 21 198 человек.

При этом вчера Собянин предупредил, что эпидемиологическая ситуация в городе стремительно ухудшается, так что суточный прирост зараженных 18 июня может превысить 9000. Также мэр города заявил, что власти столицы находятся «очень близко» к введению более жестких ограничений.

О планах московского правительства продлить ограничительные меры вчера «Ведомостям» рассказала общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова, присутствовавшая на совещании с Собяниным. Посетивший встречу сооснователь ресторанного холдинга Hurma Management Group Дмитрий Левицкий также подтвердил эту информацию, добавив, что «угроза локдауна» в Москве «вполне осязаема».

12 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в Москве с 15 по 19 июня. Кроме того, было решено закрыть на период с 13 по 20 июня детские игровые комнаты, фуд-корты в ТЦ, аттракционы в городских парках, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Заведениям общепита запретили обслуживать посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00. Наконец, власти рекомендовали перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для людей, занятых в сферах торговли и услуг. Работодатели должны вакцинировать 60% работников к 15 августа. Собянин назвал это решение непростым, но необходимым.

Ранее по теме: Собянин заявил о новом агрессивном штамме коронавируса в Москве
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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