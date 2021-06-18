Собянин продлил коронавирусные ограничения в Москве

12 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в Москве с 15 по 19 июня. Кроме того, было решено закрыть на период с 13 по 20 июня детские игровые комнаты, фуд-корты в ТЦ, аттракционы в городских парках, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Заведениям общепита запретили обслуживать посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00. Наконец, власти рекомендовали перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников.