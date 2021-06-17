Собянин заявил о новом агрессивном штамме коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с рестораторами заявил, что в столице почти не осталось заражений китайским штаммом коронавируса. По его словам, сейчас пришла более тяжелая и агрессивная мутация вируса.
«К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).
По словам Собянина, «за считанные дни» число жителей Москвы, у которых в течение суток выявляют COVID-19, выросло с 3000 до 7000. Более того, по предварительным данным, завтра этот показатель превысит 9000.
«Вы видите, с какой динамикой растет заболеваемость, более того, очень быстро нарастает объем госпитализаций. Новый штамм дает большую тяжесть, значит, больше госпитализаций, значит, больше коек потребуется, больше стационаров, сложнее борьба», — добавил мэр.
В то же время за последнюю неделю, после ужесточения мониторинга по соблюдению санитарных правил, втрое увеличилось количество штрафов за их нарушение. Это привело к тому, что «дисциплина» жителей повысилась, но над этим нужно продолжить работать, отметил Собянин.
Также после введения обязательной вакцинации от коронавируса для работников сферы услуг в три раза выросло количество записей на прививку. Мэр предположил, что и здесь показатели будут увеличиваться. Текущие значения он назвал недостаточными.
«Конечно, будем принимать необходимые меры по защите населения, те, которые потребует ситуация», — заявил Собянин.
По данным оперштаба на 17 июня, за последние сутки в Москве выявлено 6195 новых случаев коронавируса. Скончались 73 пациента с COVID-19. За все время пандемии инфекция подтвердилась у 1,26 млн жителей столицы. Из них умерли 21 198 человек.