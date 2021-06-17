Собянин заявил о новом агрессивном штамме коронавируса в Москве

«К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).