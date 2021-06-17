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Собянин заявил о новом агрессивном штамме коронавируса в Москве

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с рестораторами заявил, что в столице почти не осталось заражений китайским штаммом коронавируса. По его словам, сейчас пришла более тяжелая и агрессивная мутация вируса. 

«К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека», — сказал Собянин (цитата по ТАСС). 

По словам Собянина, «за считанные дни» число жителей Москвы, у которых в течение суток выявляют COVID-19, выросло с 3000 до 7000. Более того, по предварительным данным, завтра этот показатель превысит 9000.

«Вы видите, с какой динамикой растет заболеваемость, более того, очень быстро нарастает объем госпитализаций. Новый штамм дает большую тяжесть, значит, больше госпитализаций, значит, больше коек потребуется, больше стационаров, сложнее борьба», — добавил мэр.

В то же время за последнюю неделю, после ужесточения мониторинга по соблюдению санитарных правил, втрое увеличилось количество штрафов за их нарушение. Это привело к тому, что «дисциплина» жителей повысилась, но над этим нужно продолжить работать, отметил Собянин.

Также после введения обязательной вакцинации от коронавируса для работников сферы услуг в три раза выросло количество записей на прививку. Мэр предположил, что и здесь показатели будут увеличиваться. Текущие значения он назвал недостаточными.

«Конечно, будем принимать необходимые меры по защите населения, те, которые потребует ситуация», — заявил Собянин.

По данным оперштаба на 17 июня, за последние сутки в Москве выявлено 6195 новых случаев коронавируса. Скончались 73 пациента с COVID-19. За все время пандемии инфекция подтвердилась у 1,26 млн жителей столицы. Из них умерли 21 198 человек.

Ранее по теме: Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных