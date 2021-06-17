Собянин заявил о возможном введении более жестких ограничений из‑за пандемии
Власти Москвы находятся «очень близко» к введению более жестких ограничений в городе из-за коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, за два дня в Москве заполняются порядка 600 коек для лечения пациентов от коронавируса, что соответствует коечной мощности больницы в Коммунарке.
«Мы находимся очень близко к более жестким решениям, — временным, но жестким решениям по ограничениям», — сказал Собянин (цитата по «Интерфаксу»).
«Пять дней назад у нас было около 13 тыс. (коек для лечения пациентов с коронавирусом), и за несколько дней мы все съели в ноль. За этот период нарастили еще 3 тыс. коек, и практически каждый день съедается по 200-300 коек. За два дня "съедается" мощность такой больницы как Коммунарка», — подчеркнул мэр.
По его словам, в Москве на сегодняшний день развернуто 17 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, в скором времени их число превысит 20 тыс. Собянин при этом подчеркнул, что тут «вопрос не просто в койках, это реанимация, специалисты-реаниматологи, это лечение. Это не просто расстелил койки и уложил пациентов, в этом нет никакого смысла, нужно лечить людей».
«Мы одну за другой выводим поликлиники, делая их специализированными для КТ-центров и диагностики, и практически каждую неделю увеличиваем количество поликлиник, которые работают в основном только на COVID-19. Это, конечно, серьезная проблема для всех: и для жителей проблема, которые с другими заболеваниями, и для плановой медицинской помощи. Мы держимся сегодня потому, что Москва сосредоточила, накопила опыт и создала самую мощную среди городов медицинскую систему», — пояснил Собянин.
Собянин также отметил, что новый штамм коронавируса привел к тому, что болезнь у пациентов протекает очень быстро. «Если раньше мы наблюдали от 10 до 14 дней эти процессы, то сегодня в течение пяти дней у человека проявляются более тяжелые симптомы», — добавил Собянин.
Ранее сегодня Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в Москве стремительно ухудшается из-за роста заболеваемости коронавирусом среди населения, завтра суточный прирост заболевших может превысить 9 тыс. По данным оперштаба на 17 июня, за последние сутки в Москве выявлено 6195 новых случаев коронавируса. Скончались 73 пациента с COVID-19. За все время пандемии инфекция подтвердилась у 1,26 млн жителей столицы. Из них умерли 21 198 человек.