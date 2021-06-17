Собянин заявил о возможном введении более жестких ограничений из‑за пандемии

По его словам, в Москве на сегодняшний день развернуто 17 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, в скором времени их число превысит 20 тыс. Собянин при этом подчеркнул, что тут «вопрос не просто в койках, это реанимация, специалисты-реаниматологи, это лечение. Это не просто расстелил койки и уложил пациентов, в этом нет никакого смысла, нужно лечить людей».