В Оренбургской области ввели обязательную вакцинацию чиновников и бюджетников

По данным оперштаба на 22 июня, за последние сутки в стране выявили 16 715 новых случаев коронавируса. Впервые за пять дней показатель опустился ниже 17 000. Общее число россиян, у которых за время пандемии подтвердился COVID-19, превышает 5,3 млн человек. При этом 130,3 тыс. граждан скончались в результате заражения. В Москве за последние сутки выявили 6555 новых случаев коронавируса, 3458 человек выздоровели, 86 — умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.