В Оренбургской области ввели обязательную вакцинацию чиновников и бюджетников
В Оренбургской области сотрудников региональных ведомств и бюджетных учреждений обязали вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер.
«Денис Паслер поручил в обязательном порядке вакцинироваться всем сотрудникам областных министерств и местных администраций в территориях», — говорится в сообщении пресс-службы администрации области. Уточняется, что поручение касается в том числе социальных работников, учителей и врачей, работников сферы обслуживания, общественного транспорта, сотрудников театров, библиотек, кинотеатров, а также детских игровых комнат.
«Они каждый день общаются с множеством людей, и не могут подвергать никого опасности», — приводит пресс-служба слова Паслера. Сам он отметил, что уже повторно привился и не испытал побочных эффектов, а также подчеркнул, что наличие антител не является противопоказанием к получению прививки.
По словам Паслера, с начала прививочной кампании в регионе вакцинировалось уже более 272 тыс. жителей (при населении Оренбургской области в более 1,9 млн человек). По данным оперштаба на 22 июня, за сутки в регионе зафиксировали 126 новых случаев коронавируса при общем числе заразившихся с начала пандемии в 45 952 и 1069 летальных случаях.
Ранее обязательную вакцинацию работников ряда сфер ввели в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, на Сахалине, в Кемеровской, Мурманской, Нижегородской, Тверской и Тульской областях, а также в Ненецком автономном округе. Данную меру власти объясняют ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Кроме того, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, а с 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней.
По данным оперштаба на 22 июня, за последние сутки в стране выявили 16 715 новых случаев коронавируса. Впервые за пять дней показатель опустился ниже 17 000. Общее число россиян, у которых за время пандемии подтвердился COVID-19, превышает 5,3 млн человек. При этом 130,3 тыс. граждан скончались в результате заражения. В Москве за последние сутки выявили 6555 новых случаев коронавируса, 3458 человек выздоровели, 86 — умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.