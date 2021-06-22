Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

В Оренбургской области ввели обязательную вакцинацию чиновников и бюджетников

Ведомости

В Оренбургской области сотрудников региональных ведомств и бюджетных учреждений обязали вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер.

«Денис Паслер поручил в обязательном порядке вакцинироваться всем сотрудникам областных министерств и местных администраций в территориях», — говорится в сообщении пресс-службы администрации области. Уточняется, что поручение касается в том числе социальных работников, учителей и врачей, работников сферы обслуживания, общественного транспорта, сотрудников театров, библиотек, кинотеатров, а также детских игровых комнат.

«Они каждый день общаются с множеством людей, и не могут подвергать никого опасности», — приводит пресс-служба слова Паслера. Сам он отметил, что уже повторно привился и не испытал побочных эффектов, а также подчеркнул, что наличие антител не является противопоказанием к получению прививки.

По словам Паслера, с начала прививочной кампании в регионе вакцинировалось уже более 272 тыс. жителей (при населении Оренбургской области в более 1,9 млн человек). По данным оперштаба на 22 июня, за сутки в регионе зафиксировали 126 новых случаев коронавируса при общем числе заразившихся с начала пандемии в 45 952 и 1069 летальных случаях.

Ранее обязательную вакцинацию работников ряда сфер ввели в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, на Сахалине, в Кемеровской, Мурманской, Нижегородской, Тверской и Тульской областях, а также в Ненецком автономном округе. Данную меру власти объясняют ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Кроме того, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, а с 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней.

По данным оперштаба на 22 июня, за последние сутки в стране выявили 16 715 новых случаев коронавируса. Впервые за пять дней показатель опустился ниже 17 000. Общее число россиян, у которых за время пандемии подтвердился COVID-19, превышает 5,3 млн человек. При этом 130,3 тыс. граждан скончались в результате заражения. В Москве за последние сутки выявили 6555 новых случаев коронавируса, 3458 человек выздоровели, 86 — умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.

Ранее по теме: В Ленинградской области введут COVID-паспорта для бизнеса
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных