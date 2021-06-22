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В Индии предупредили об опасности нового штамма коронавируса «дельта плюс»

Ведомости

Консорциум из 28 лабораторий Минздрава Индии INSACOG назвал характеристики нового штамма коронавируса под названием «дельта плюс». Минздрав страны счел этот вариант коронавируса «вызывающим беспокойство», следует из сообщения ведомства.

«Вариант "дельта плюс"... имеет следующие характеристики: повышенная контагиозность, более сильное связывание с рецепторами клеток легких, потенциальное снижение реакции моноклональных антител», — говорится в сообщении Минздрава Индии.

Новый штамм обнаружен в трех штатах страны: Махараштра, Керала и Мадхья-Прадеш.

Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны и был выявлен во многих странах, в том числе в России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у 89,3% заразившихся коронавирусом в Москве выявлен индийский штамм коронавируса. По словам Собянина, новый штамм быстрее распространяется и действует агрессивнее, чем уханьский штамм. Кроме того, в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса. Связывают это с распространением индийского штамма.

Ранее по теме: Гинцбург рассказал об опасности индийского штамма коронавируса
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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