Движение на второй линии метро Петербурга восстановлено

Ранее сегодня сбой в движении поездов произошел на второй, «синей» ветке метро Санкт-Петербурга. В 18:15 была закрыта станция метро «Парнас» после того, как в фидерной зоне тоннеля, идущего к станции, произошел пробой кабеля. Движение по линии осуществлялось только от станции «Купчино» до станции «Проспект Просвещения».