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Движение на второй линии метро Петербурга восстановлено

Ведомости

Движение на второй («синей») линии метро Санкт-Петербурга восстановлено после сбоя из-за пробитого кабеля и просадки напряжения. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена. 

«В 20-37 движение на линии 2 осуществляется в полном объеме, все станции открыты для входа и выхода пассажиров», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. 

Ранее сегодня сбой в движении поездов произошел на второй, «синей» ветке метро Санкт-Петербурга. В 18:15 была закрыта станция метро «Парнас» после того, как в фидерной зоне тоннеля, идущего к станции, произошел пробой кабеля. Движение по линии осуществлялось только от станции «Купчино» до станции «Проспект Просвещения».

После этого была проведена эвакуация пассажиров из аварийного участка тоннеля. Сотрудники аварийных формирований метрополитена совместно с сотрудниками МЧС эвакуировали по тоннелю 134 человека на станции «Проспект Просвещения» и 118 человек на станции «Парнас». В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее по теме: В Петербурге произошел сбой в движении поездов на «синей» ветке метро
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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