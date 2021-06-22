Движение на второй линии метро Петербурга восстановлено
Движение на второй («синей») линии метро Санкт-Петербурга восстановлено после сбоя из-за пробитого кабеля и просадки напряжения. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.
«В 20-37 движение на линии 2 осуществляется в полном объеме, все станции открыты для входа и выхода пассажиров», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Ранее сегодня сбой в движении поездов произошел на второй, «синей» ветке метро Санкт-Петербурга. В 18:15 была закрыта станция метро «Парнас» после того, как в фидерной зоне тоннеля, идущего к станции, произошел пробой кабеля. Движение по линии осуществлялось только от станции «Купчино» до станции «Проспект Просвещения».
После этого была проведена эвакуация пассажиров из аварийного участка тоннеля. Сотрудники аварийных формирований метрополитена совместно с сотрудниками МЧС эвакуировали по тоннелю 134 человека на станции «Проспект Просвещения» и 118 человек на станции «Парнас». В результате инцидента никто не пострадал.