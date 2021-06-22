В Петербурге произошел сбой в движении поездов на «синей» ветке метро

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что в тоннеле метро остановился состав с людьми. В комитете по транспорту отметили, что эвакуация пассажиров из аварийного участка завершена, пострадавших нет. Сотрудники аварийных формирований метрополитена совместно с сотрудниками МЧС вывели их по тоннелю на станции «Парнас» и «Проспект Просвещения».