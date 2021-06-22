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В Петербурге произошел сбой в движении поездов на «синей» ветке метро

Ведомости

Сбой в движении поездов произошел на второй, «синей» ветке метро Санкт-Петербурга, станция «Парнас» закрыта на вход и выход, сообщила пресс-служба городской подземки в Telegram.

«В 18:15 закрыта станция метро "Парнас". Движение по линии 2 осуществляется от станции "Купчино" до станции "Проспект Просвещения"», – говорится в сообщении.

В городском комитете по транспорту объяснили, что сбой в движении поездов произошел из-за пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции «Парнас». Станции «Озерки» и «Проспект Просвещения», по последним данным, также закрыты. В связи с произошедшим учащается движение автобусов №139 и №198. Проезд в них временно будет бесплатным.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что в тоннеле метро остановился состав с людьми. В комитете по транспорту отметили, что эвакуация пассажиров из аварийного участка завершена, пострадавших нет. Сотрудники аварийных формирований метрополитена совместно с сотрудниками МЧС вывели их по тоннелю на станции «Парнас» и «Проспект Просвещения».

В марте сбой в движении поездов произошел на «зеленой» ветке метро Санкт-Петербурга. Движение по всей ветке было приостановлено из-за задымления. 

Ранее по теме: В Петербурге восстановили движение по зеленой ветке метро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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