В Петербурге произошел сбой в движении поездов на «синей» ветке метро
Сбой в движении поездов произошел на второй, «синей» ветке метро Санкт-Петербурга, станция «Парнас» закрыта на вход и выход, сообщила пресс-служба городской подземки в Telegram.
«В 18:15 закрыта станция метро "Парнас". Движение по линии 2 осуществляется от станции "Купчино" до станции "Проспект Просвещения"», – говорится в сообщении.
В городском комитете по транспорту объяснили, что сбой в движении поездов произошел из-за пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции «Парнас». Станции «Озерки» и «Проспект Просвещения», по последним данным, также закрыты. В связи с произошедшим учащается движение автобусов №139 и №198. Проезд в них временно будет бесплатным.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что в тоннеле метро остановился состав с людьми. В комитете по транспорту отметили, что эвакуация пассажиров из аварийного участка завершена, пострадавших нет. Сотрудники аварийных формирований метрополитена совместно с сотрудниками МЧС вывели их по тоннелю на станции «Парнас» и «Проспект Просвещения».
В марте сбой в движении поездов произошел на «зеленой» ветке метро Санкт-Петербурга. Движение по всей ветке было приостановлено из-за задымления.