В Петербурге восстановили движение по зеленой ветке метро

«В 09:34 все станции линии 3 работают в обычном режиме, движение по линии 3 осуществляется в полном объеме», — говорится в сообщении. Ранее, с 8:30 утра, поезда стали следовать мимо «Маяковской» без остановки. ТАСС в пресс-службе метро сообщили, что на станции произошло задымление.