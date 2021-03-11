В Петербурге восстановили движение по зеленой ветке метро
Движение по зеленой ветке метро Санкт-Петербурга восстановлено, сообщил Telegram-канал подземки.
«В 09:34 все станции линии 3 работают в обычном режиме, движение по линии 3 осуществляется в полном объеме», — говорится в сообщении. Ранее, с 8:30 утра, поезда стали следовать мимо «Маяковской» без остановки. ТАСС в пресс-службе метро сообщили, что на станции произошло задымление.
Спустя полчаса было закрыто движение на участке от «Василеостровской» до «Площади Александра Невского». Станции «Беговая», «Приморская», «Василеостровская» и «Площадь Александра Невского» были закрыты на вход. С 9:21 прекратилось движение по всей линии метро, станции были закрыты для входа пассажиров.
По данным «Фонтанки», несмотря на то что ветка была закрыта на вход пассажиров всего 13 минут, на станциях образовались большие толпы. Из-за повышенного спроса агрегаторы такси повысили цены на услуги.
В конце февраля сбой в работе метро произошел в Москве. Поезда проезжали без остановки станцию «Славянский бульвар». «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщали, что сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на этой станции.