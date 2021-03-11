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В Петербурге восстановили движение по зеленой ветке метро

Ведомости

Движение по зеленой ветке метро Санкт-Петербурга восстановлено, сообщил Telegram-канал подземки.

«В 09:34 все станции линии 3 работают в обычном режиме, движение по линии 3 осуществляется в полном объеме», — говорится в сообщении. Ранее, с 8:30 утра, поезда стали следовать мимо «Маяковской» без остановки. ТАСС в пресс-службе метро сообщили, что на станции произошло задымление. 

Спустя полчаса было закрыто движение на участке от «Василеостровской» до «Площади Александра Невского». Станции «Беговая», «Приморская», «Василеостровская» и «Площадь Александра Невского» были закрыты на вход. С 9:21 прекратилось движение по всей линии метро, станции были закрыты для входа пассажиров. 

По данным «Фонтанки», несмотря на то что ветка была закрыта на вход пассажиров всего 13 минут, на станциях образовались большие толпы. Из-за повышенного спроса агрегаторы такси повысили цены на услуги.

В конце февраля сбой в работе метро произошел в Москве. Поезда проезжали без остановки станцию «Славянский бульвар». «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщали, что сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на этой станции.

Ранее по теме: Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату в метро Москвы мужчину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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