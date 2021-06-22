Москалькова предложила вести уголовные дела в онлайн-формате
Для облегчения доступа к правосудию необходимо использовать современные цифровые технологии, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она предложила законодателям разработать инициативы, направленные на то, чтобы получить возможность ведения уголовных дел в электронном формате.
«Электронная форма подачи и приема сообщений о преступлениях могла бы решить принципиальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела – несвоевременную регистрацию заявлений; отказ от их принятия и регистрации. Чем дольше решается вопрос о возбуждении уголовного дела, тем больше риск потери доказательств», – цитирует пресс-служба правового омбудсмена.
Опыт уполномоченных по правам человека показывает, что большое количество обращений связано с нарушениями прав граждан при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений о преступлениях, с необоснованными отказами в возбуждении уголовных дел, отмечается в сообщении пресс-службы. В 2020 г. этих вопросов касалось 14% обращений, поступивших в аппарат уполномоченного по правам человека.
«Использование ИТ-технологий на стадиях возбуждения уголовного дела и подготовки назначения судебного разбирательства могло бы решить проблемы ограничения конституционного права личности на доступ к правосудию при вынесении незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и формирование обвинительного уклона у судей», — отметила Москалькова.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий возможность участвовать в судебных заседаниях удаленно «путем использования системы веб-конференции».