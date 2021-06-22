Москалькова предложила вести уголовные дела в онлайн-формате

Опыт уполномоченных по правам человека показывает, что большое количество обращений связано с нарушениями прав граждан при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений о преступлениях, с необоснованными отказами в возбуждении уголовных дел, отмечается в сообщении пресс-службы. В 2020 г. этих вопросов касалось 14% обращений, поступивших в аппарат уполномоченного по правам человека.