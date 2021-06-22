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Москалькова предложила вести уголовные дела в онлайн-формате

Ведомости

Для облегчения доступа к правосудию необходимо использовать современные цифровые технологии, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она предложила законодателям разработать инициативы, направленные на то, чтобы получить возможность ведения уголовных дел в электронном формате. 

«Электронная форма подачи и приема сообщений о преступлениях могла бы решить принципиальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела – несвоевременную регистрацию заявлений; отказ от их принятия и регистрации. Чем дольше решается вопрос о возбуждении уголовного дела, тем больше риск потери доказательств», – цитирует пресс-служба правового омбудсмена. 

Опыт уполномоченных по правам человека показывает, что большое количество обращений связано с нарушениями прав граждан при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений о преступлениях, с необоснованными отказами в возбуждении уголовных дел, отмечается в сообщении пресс-службы. В 2020 г. этих вопросов касалось 14% обращений, поступивших в аппарат уполномоченного по правам человека. 

«Использование ИТ-технологий на стадиях возбуждения уголовного дела и подготовки назначения судебного разбирательства могло бы решить проблемы ограничения конституционного права личности на доступ к правосудию при вынесении незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и формирование обвинительного уклона у судей», — отметила Москалькова. 

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий возможность участвовать в судебных заседаниях удаленно «путем использования системы веб-конференции».

Ранее по теме: Москалькова сообщила о случаях дискриминации непривитых граждан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных