Биолог рассказала об опасности индийского штамма коронавируса

Она пояснила, что клетки эпителия в легких осуществляют газообмен, для чего нужно поддерживать влажность. Альвеолы производят смесь веществ, которая покрывает легкие изнутри. При COVID-19 эпителий перестает производить эту смесь. «А следующий шаг — клетки вообще превратятся в фибробласты (клетки соединительной ткани — прим. «Ленты.ру»). В этом случае они уже ничего хорошего производить не смогут, кроме провоспалительных цитокинов и других пакостей», — добавила Баранова.