Биолог рассказала об опасности индийского штамма коронавируса
Поражение легких наступает гораздо быстрее при индийском штамме коронавируса, чем при уханьском, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова в интервью Lenta.ru.
«То есть их функция [легких] теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 г. Пациент поступает в больницу с КТ-2 [вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии], завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации», — рассказала Баранова.
Она пояснила, что клетки эпителия в легких осуществляют газообмен, для чего нужно поддерживать влажность. Альвеолы производят смесь веществ, которая покрывает легкие изнутри. При COVID-19 эпителий перестает производить эту смесь. «А следующий шаг — клетки вообще превратятся в фибробласты (клетки соединительной ткани — прим. «Ленты.ру»). В этом случае они уже ничего хорошего производить не смогут, кроме провоспалительных цитокинов и других пакостей», — добавила Баранова.
Так называемый дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны и был выявлен во многих странах, в том числе в России.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индийский штамм коронавируса был выявлен у 89,3% заразившихся коронавирусом в Москве. По словам Собянина, новый штамм быстрее распространяется и действует агрессивнее, чем уханьский. Кроме того, в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса. Связывают это с распространением индийского штамма.