ВТБ описал типичную жертву финансовых мошенников

По данным аналитиков, мошенники продолжают изобретать все новые способы хищения средств. Так, мошенники стали маскировать фишинговые атаки под опросы банка по качеству, за прохождение которого клиент якобы получит деньги. При этом мошенники могут получить личные данные клиента, одноразовый код подтверждения для доступа в приложение банка или реквизиты карты для совершения мошеннических операций.