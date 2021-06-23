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ВТБ описал типичную жертву финансовых мошенников

Ведомости

Чаще всего жертвами мошенников становятся мужчины 35-39 лет, они более склонны доверять схемам злоумышленников, чем женщины и пожилые, следует из исследования аналитиков банка ВТБ, сообщил РБК со ссылкой на исследование ВТБ.

По данным аналитиков, жертвами мошенников чаще становятся мужчины – 55% против 45% женщин. Больше всего жертв злоумышленников в Центральном ФО – 40%, меньше всего – на Северном Кавказе (1,4%).

По данным аналитиков, мошенники продолжают изобретать все новые способы хищения средств. Так, мошенники стали маскировать фишинговые атаки под опросы банка по качеству, за прохождение которого клиент якобы получит деньги. При этом мошенники могут получить личные данные клиента, одноразовый код подтверждения для доступа в приложение банка или реквизиты карты для совершения мошеннических операций.

«Мы настоятельно рекомендуем пользователям не терять бдительности в любой ситуации и не переходить по подозрительным ссылкам в интернете», — рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Сотрудники банка никогда не запрашивают данные по картам клиента, счетам или одноразовые пароли, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных