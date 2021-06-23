ВТБ описал типичную жертву финансовых мошенников
По данным аналитиков, жертвами мошенников чаще становятся мужчины – 55% против 45% женщин. Больше всего жертв злоумышленников в Центральном ФО – 40%, меньше всего – на Северном Кавказе (1,4%).
По данным аналитиков, мошенники продолжают изобретать все новые способы хищения средств. Так, мошенники стали маскировать фишинговые атаки под опросы банка по качеству, за прохождение которого клиент якобы получит деньги. При этом мошенники могут получить личные данные клиента, одноразовый код подтверждения для доступа в приложение банка или реквизиты карты для совершения мошеннических операций.
«Мы настоятельно рекомендуем пользователям не терять бдительности в любой ситуации и не переходить по подозрительным ссылкам в интернете», — рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Сотрудники банка никогда не запрашивают данные по картам клиента, счетам или одноразовые пароли, отметил он.