Собянин заявил о приближении Москвы к пику заболеваемости коронавирусом
Москва находится почти на пике заболеваемости коронавирусом, заявил мэр города Сергей Собянин во время осмотра новой поликлиники в районе Коптево.
«К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом. Но что радует: все-таки у нас активнее стали вакцинироваться», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).
По словам мэра, вчера на вакцинацию от коронавируса в Москве записалось рекордное количество человек — около 60 000. На недавнем минимуме этот показатель составлял порядка 6000. Таким образом, после введения обязательных прививок для сотрудников общепита и сферы услуг число записавшихся на вакцинацию в столице выросло в 10 раз.
19 июня суточный прирост выявленных зараженных коронавирусом в Москве составил 9120 случаев, что стало абсолютным рекордом за все время пандемии в России. В последующие дни показатель чуть снизился. Сегодня он составил 6534 новых случая. В целом коронавирусом в столице переболели или болеют сейчас свыше 1,3 млн человек. Почти 21,7 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
В общем в Москве прививку от коронавируса сделали около 2 млн жителей, или 15,8% населения. По России первую дозу одной из двухкомпонентных вакцин получили более 20,3 млн человек, обе — свыше 15,6 млн жителей.