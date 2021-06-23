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Собянин заявил о приближении Москвы к пику заболеваемости коронавирусом

Ведомости

Москва находится почти на пике заболеваемости коронавирусом, заявил мэр города Сергей Собянин во время осмотра новой поликлиники в районе Коптево.

«К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом. Но что радует: все-таки у нас активнее стали вакцинироваться», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

По словам мэра, вчера на вакцинацию от коронавируса в Москве записалось рекордное количество человек — около 60 000. На недавнем минимуме этот показатель составлял порядка 6000. Таким образом, после введения обязательных прививок для сотрудников общепита и сферы услуг число записавшихся на вакцинацию в столице выросло в 10 раз.

19 июня суточный прирост выявленных зараженных коронавирусом в Москве составил 9120 случаев, что стало абсолютным рекордом за все время пандемии в России. В последующие дни показатель чуть снизился. Сегодня он составил 6534 новых случая. В целом коронавирусом в столице переболели или болеют сейчас свыше 1,3 млн человек. Почти 21,7 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

В общем в Москве прививку от коронавируса сделали около 2 млн жителей, или 15,8% населения. По России первую дозу одной из двухкомпонентных вакцин получили более 20,3 млн человек, обе — свыше 15,6 млн жителей.

Ранее по теме: Собянин заявил о достижении эффекта от массовой вакцинации через 2-3 месяца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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