Собянин заявил о приближении Москвы к пику заболеваемости коронавирусом

19 июня суточный прирост выявленных зараженных коронавирусом в Москве составил 9120 случаев, что стало абсолютным рекордом за все время пандемии в России. В последующие дни показатель чуть снизился. Сегодня он составил 6534 новых случая. В целом коронавирусом в столице переболели или болеют сейчас свыше 1,3 млн человек. Почти 21,7 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.