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В России впервые с января выявили более 20 000 новых случаев коронавируса

Ведомости

В России за сутки выявлено 20 182 случая коронавируса, сообщает оперштаб. Умерли 568 человек. Оба этих показателя — рекордные с января.

За сутки в России полностью выздоровели 13 505 человек. Всего с начала пандемии выявлено 5 388 695 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 131 463 летальных исхода, выздоровели 4 915 615 человек.

В Москве, лидере по приросту новых случаев (+8 598), также вновь зафиксирована рекордная суточная смертность — скончались 92 пациента. Предыдущий антирекорд был достигнут накануне, 23 июня (умерли 88 больных COVID-19). За прошедшие сутки в столице госпитализированы 1 872 человека.

В топ-5 регионов по приросту заболевших вошли также Московская область (+2308), Санкт-Петербург (+ 1143), Нижегородская область (+299), Бурятия (+258, там накануне впервые с 2020 г. был объявлен повторный локдаун) и Воронежская область (+ 223).

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,6 млн случаев, на втором месте Индия – 30 млн, на третьем месте Бразилия – 18 млн, на четвертом месте Франция – 5,8 млн, на пятом месте Турция – 5,4 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 179,2 млн случаев заражения коронавирусом и 3,9 млн смертей от него.

Ранее по теме: Бурятия первой в России ввела локдаун из-за переполненных больниц
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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