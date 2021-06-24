В России впервые с января выявили более 20 000 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявлено 20 182 случая коронавируса, сообщает оперштаб. Умерли 568 человек. Оба этих показателя — рекордные с января.
За сутки в России полностью выздоровели 13 505 человек. Всего с начала пандемии выявлено 5 388 695 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 131 463 летальных исхода, выздоровели 4 915 615 человек.
В Москве, лидере по приросту новых случаев (+8 598), также вновь зафиксирована рекордная суточная смертность — скончались 92 пациента. Предыдущий антирекорд был достигнут накануне, 23 июня (умерли 88 больных COVID-19). За прошедшие сутки в столице госпитализированы 1 872 человека.
В топ-5 регионов по приросту заболевших вошли также Московская область (+2308), Санкт-Петербург (+ 1143), Нижегородская область (+299), Бурятия (+258, там накануне впервые с 2020 г. был объявлен повторный локдаун) и Воронежская область (+ 223).
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,6 млн случаев, на втором месте Индия – 30 млн, на третьем месте Бразилия – 18 млн, на четвертом месте Франция – 5,8 млн, на пятом месте Турция – 5,4 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 179,2 млн случаев заражения коронавирусом и 3,9 млн смертей от него.