В России впервые с января выявили более 20 000 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,6 млн случаев, на втором месте Индия – 30 млн, на третьем месте Бразилия – 18 млн, на четвертом месте Франция – 5,8 млн, на пятом месте Турция – 5,4 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 179,2 млн случаев заражения коронавирусом и 3,9 млн смертей от него.