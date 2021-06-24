Bloomberg узнал об удалении сведений о первом варианте коронавируса из базы США
Информацию о геноме первоначального варианта коронавируса, который начал распространяться в декабре 2019 г. в Ухане, удалили из американских баз в июне 2020 г. по запросу китайских ученых, которые до этого предоставили эти сведения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Информация о генетическом коде «уханьского» штамма поступила в Национальный институт здравоохранения США в марте 2020 г. Ее американским ученым предоставили китайские власти. Но спустя три месяца ученые из КНР отозвали эти сведения под предлогом того, что информация была обновлена и во избежание расхождений ее следует заменить. Так первоначальные данные о SARS-CoV-2 были изъяты из американских баз данных.
Позже, по сведениям Bloomberg, вирусолог из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона Джесси Блум смог восстановить удаленные данные, но они пока не помогли пролить свет на происхождение вируса.
В начале июня газета The Wall Street Journal опубликовала статью доктора медицины Стивена Куэйя и профессора Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера. Там ученые указывают на то, что генетически характерный признак вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, с большой долей вероятности указывает на его искусственное происхождение. По мнению ученых, он имеет иную последовательность геномов, отличную от коронавируса естественного происхождения.
В то же время в феврале эксперты, занимающиеся расследованием распространения коронавируса в Ухане в 2019 г., исключили версию его искусственного происхождения, на которую намекал ряд американских политиков в президентство Дональда Трампа. По их выводам, вирус попал к людям от летучих мышей через некое промежуточное звено. Однако версию о том, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей, называли еще в начале пандемии.