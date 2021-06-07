WSJ: генетический след SARS-CoV-2 говорит о его искусственном происхождении

Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 123,2 млн случаев заражения коронавирусом и 2,7 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости коронавирусом занимают США – 29,8 млн случаев. Россия занимает четвертое место.