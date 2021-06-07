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WSJ: генетический след SARS-CoV-2 говорит о его искусственном происхождении

Ведомости

Газета The Wall Street Journal опубликовала статью доктора медицины Стивена Куэйя и профессора Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера. В ней ученые указывают на то, что генетически характерный признак вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, с большой долей вероятности указывает на его искусственное происхождение. По мнению ученых, он имеет иную последовательность геномов, отличную от коронавируса естественного происхождения. 

Ученые обнаружили в последовательности геномов SARS-CoV-2 комбинацию CGG-CGG, которая, используется учеными в лабораторных условиях для повышения эффективности воздействия вируса и «крайне редко встречается в природе». Исходя из этого американские ученые сделали вывод, что вирус произошел искусственным методом. 

В качестве второго доказательства искусственного происхождения вируса ученые приводят факт исследования о том, что SARS-CoV-2 появился у человека в уже адаптированном состоянии и предельно агрессивной версии. При этом в течение нескольких месяцев у него не было никаких серьезных мутаций, что нехарактерно для вируса, который произошел естественным путем. 

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые участвовали в расследовании причин появления вируса, предположили, что распространение нового коронавируса в Китае могло начаться из-за торговли дикими животными в стране

В феврале эксперты, занимающиеся расследованием причин распространения коронавируса в Ухане в 2019 г., исключили версию его искусственного происхождения. Вирус попал к людям от летучих мышей через некое промежуточное звено, считают они. Версию о том, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей, называли еще в начале пандемии.

Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 123,2 млн случаев заражения коронавирусом и 2,7 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости коронавирусом занимают США – 29,8 млн случаев. Россия занимает четвертое место.

Ранее по теме: В Белом доме назвали «наиболее вероятную» причину пандемии коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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