WSJ: генетический след SARS-CoV-2 говорит о его искусственном происхождении
Газета The Wall Street Journal опубликовала статью доктора медицины Стивена Куэйя и профессора Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера. В ней ученые указывают на то, что генетически характерный признак вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, с большой долей вероятности указывает на его искусственное происхождение. По мнению ученых, он имеет иную последовательность геномов, отличную от коронавируса естественного происхождения.
Ученые обнаружили в последовательности геномов SARS-CoV-2 комбинацию CGG-CGG, которая, используется учеными в лабораторных условиях для повышения эффективности воздействия вируса и «крайне редко встречается в природе». Исходя из этого американские ученые сделали вывод, что вирус произошел искусственным методом.
В качестве второго доказательства искусственного происхождения вируса ученые приводят факт исследования о том, что SARS-CoV-2 появился у человека в уже адаптированном состоянии и предельно агрессивной версии. При этом в течение нескольких месяцев у него не было никаких серьезных мутаций, что нехарактерно для вируса, который произошел естественным путем.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые участвовали в расследовании причин появления вируса, предположили, что распространение нового коронавируса в Китае могло начаться из-за торговли дикими животными в стране
В феврале эксперты, занимающиеся расследованием причин распространения коронавируса в Ухане в 2019 г., исключили версию его искусственного происхождения. Вирус попал к людям от летучих мышей через некое промежуточное звено, считают они. Версию о том, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей, называли еще в начале пандемии.
Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 123,2 млн случаев заражения коронавирусом и 2,7 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости коронавирусом занимают США – 29,8 млн случаев. Россия занимает четвертое место.