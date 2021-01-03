В Белом доме назвали «наиболее вероятную» причину пандемии коронавируса

США лидирует среди всех стран мира по количеству людей, заразившихся коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, таковых там свыше 20,4 млн. В Китае же COVID-19 заболели 96,2 тыс. человек. Всего в мире вирус выявлен более чем у 84,6 жителей. Из них свыше 1,8 млн умерли в результате заражения.