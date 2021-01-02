В МИД Китая рассказали о возможном происхождении коронавируса
Пандемия коронавируса могла быть спровоцирована локальными вспышками по всему миру, рассказал министр иностранных дел Китая Ван И в интервью агентству «Синьхуа» и Центральному телевидению Китая, сообщается на сайте китайского МИДа.
«Все больше и больше исследований показывают, что эпидемия могла стать вспышкой во многих местах по всему миру», — приводит его слова МИД.
Ван И также отметил, что Китай, столкнувшись с новой инфекцией, быстро смог идентифицировать патоген и обнародовал данные по вирусу, которые позволили начать борьбу с ним на международном уровне. КНР оказала противоэпидемическую помощь более чем 150 странам и десяти международным организациям, добавил министр.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 83,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,8 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 20,1 млн случаев, Индии (свыше 10,2 млн) и Бразилии (более 7,7 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
В России с начала декабря уже запущена вакцинация групп риска, в которые входят врачи, учителя, военные, полиция и соцработники. В Москве получить прививку также могут работники торговли, сферы услуг, работники промышленности, транспорта, культуры и журналисты. Открыта запись на вакцинацию студентам столичных вузов и колледжей.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. На конец декабря произведено более 2 млн доз препарата, в гражданский оборот в ближайшее время поступает 1 млн доз. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины.