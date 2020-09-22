Трамп в ООН обвинил Китай в распространении коронавивируса
Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса. Запись выступления главы Белого дома опубликован на канале Госдепа в YouTube.
«Мы должны привлечь к ответственности нацию, которая распространила эту чуму на мир: Китай», — сказал Трамп.
По его словам, в самом начале пандемии Китай остановил поездки внутри страны, при этом не закрыв авиасообщение с другими странами. Помимо этого, американский лидер обвинил Пекин в распространении недостоверных сведений о том, что вирус не передается от человека к человеку, а также о невозможности передавать вирус человеком без симптомов.
«Организация Объединенных Наций должна привлечь Китай к ответственности за его действия», — добавил глава Белого дома.
22 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что заболеваемость коронавирусом в мире с 14 по 20 сентября стала рекордной за весь период пандемии. По данным ВОЗ, за неделю было зарегистрировано чуть более 2 млн случаев заражения коронавирусом – почти на 123 000, или на 6,54% больше, чем за предыдущую неделю. При этом за неделю было зарегистрировано около 37 000 смертей, связанных с коронавирусом. Этот показатель снизился почти на 10% по сравнению с предыдущей неделей.
Всего в мире выявлен почти 31 млн случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано около 960 000 смертей от коронавируса. Наибольшая заболеваемость в США – 6,7 млн случаев, Индии – около 5,5 млн и в Бразилии – 4,5 млн случаев.