Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Трамп в ООН обвинил Китай в распространении коронавивируса

Ведомости

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса. Запись выступления главы Белого дома опубликован на канале Госдепа в YouTube.

«Мы должны привлечь к ответственности нацию, которая распространила эту чуму на мир: Китай», — сказал Трамп.

По его словам, в самом начале пандемии Китай остановил поездки внутри страны, при этом не закрыв авиасообщение с другими странами. Помимо этого, американский лидер обвинил Пекин в распространении недостоверных сведений о том, что вирус не передается от человека к человеку, а также о невозможности передавать вирус человеком без симптомов.

«Организация Объединенных Наций должна привлечь Китай к ответственности за его действия», — добавил глава Белого дома.

22 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что заболеваемость коронавирусом в мире с 14 по 20 сентября стала рекордной за весь период пандемии. По данным ВОЗ, за неделю было зарегистрировано чуть более 2 млн случаев заражения коронавирусом – почти на 123 000, или на 6,54% больше, чем за предыдущую неделю. При этом за неделю было зарегистрировано около 37 000 смертей, связанных с коронавирусом. Этот показатель снизился почти на 10% по сравнению с предыдущей неделей.

Всего в мире выявлен почти 31 млн случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано около 960 000 смертей от коронавируса. Наибольшая заболеваемость в США – 6,7 млн случаев, Индии – около 5,5 млн и в Бразилии – 4,5 млн случаев.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных