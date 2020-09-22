Трамп в ООН обвинил Китай в распространении коронавивируса

22 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что заболеваемость коронавирусом в мире с 14 по 20 сентября стала рекордной за весь период пандемии. По данным ВОЗ, за неделю было зарегистрировано чуть более 2 млн случаев заражения коронавирусом – почти на 123 000, или на 6,54% больше, чем за предыдущую неделю. При этом за неделю было зарегистрировано около 37 000 смертей, связанных с коронавирусом. Этот показатель снизился почти на 10% по сравнению с предыдущей неделей.