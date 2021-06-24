Матвиенко назвала возможный срок улучшения ситуации с коронавирусом

В мае руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне могут вернуться к обычной жизни до осени при условии, что от коронавируса будет привито не менее 60% взрослого населения страны. Президент России Владимир Путин говорил, что граждане смогут более свободно ездить в другие страны примерно с сентября, когда уровень иммунизации населения страны достигнет 60%.