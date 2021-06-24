Матвиенко назвала возможный срок улучшения ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в России может улучшиться к октябрю, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании организационного комитета третьего Евразийского женского форума.
«Мы видим, что сейчас эпидемиологическая ситуация остается нестабильной, она меняется изо дня в день. Трудно прогнозировать, но все-таки я полагаю, что к октябрю месяцу ситуация улучшится», – сказала Матвиенко.
В мае руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне могут вернуться к обычной жизни до осени при условии, что от коронавируса будет привито не менее 60% взрослого населения страны. Президент России Владимир Путин говорил, что граждане смогут более свободно ездить в другие страны примерно с сентября, когда уровень иммунизации населения страны достигнет 60%.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. По данным оперативного штаба на 24 июня, в России за последние сутки выявили 20 182 новых случая коронавируса – максимум с января, 13 505 человек выздоровели, 568 – умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заражения и свыше 131 тыс. летальных исходов.