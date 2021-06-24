Разработчик оценил эффективность «Эпиваккороны» против «дельта» штаммов

Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что «индийский» штамм коронавируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, мутация «индийского» штамма коронавируса «дельта плюс» не выявлена в России.