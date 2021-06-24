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Разработчик оценил эффективность «Эпиваккороны» против «дельта» штаммов

Ведомости

Вакцина «Эпиваккорона» эффективна против всех опасных мутаций коронавируса, включая «дельту» и «дельту плюс», заявил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов на конференции.

«Все мутации, которые вызывают беспокойство, "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "дельта плюс" не попадают в структуру выбранного пептида», – сказал Максютов, отметив, что этот пептид является основой вакцины «Эпиваккорона», поэтому он устойчив к изменениям (цитата по ТАСС).

Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что «индийский» штамм коронавируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, мутация «индийского» штамма коронавируса «дельта плюс» не выявлена в России.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».

Ранее по теме: Голикова заявила об отсутствии в России штамма коронавируса «дельта плюс»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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