Разработчик оценил эффективность «Эпиваккороны» против «дельта» штаммов
Вакцина «Эпиваккорона» эффективна против всех опасных мутаций коронавируса, включая «дельту» и «дельту плюс», заявил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов на конференции.
«Все мутации, которые вызывают беспокойство, "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "дельта плюс" не попадают в структуру выбранного пептида», – сказал Максютов, отметив, что этот пептид является основой вакцины «Эпиваккорона», поэтому он устойчив к изменениям (цитата по ТАСС).
Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что «индийский» штамм коронавируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, мутация «индийского» штамма коронавируса «дельта плюс» не выявлена в России.
На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».