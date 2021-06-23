Голикова заявила об отсутствии в России штамма коронавируса «дельта плюс»
Новая мутация «индийского» штамма коронавируса «дельта плюс» не выявлена в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Уже депонировано семь последовательностей этого варианта, «дельта плюс», в пяти странах – это США, Великобритания, ФРГ, Непал и Ботсвана. У нас пока его нет», – сказала Голикова. По ее словам, в структуре выявленных изолятов по стране в целом циркулируют «британский» штамм «альфа» и «индийский» штамм «дельта».
За последние недели в стране наблюдается увеличение доли «индийского» штамма, а в отдельных регионах его преобладание. В первую очередь, это Москва, Нижегородская и Саратовская области. В большей степени заражению штаммом «дельта» подвергаются люди трудоспособного возраста.
Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что «индийский» штамм коронавируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По его словам, у «индийского» штамма коронавируса другой характер взаимодействия с клетками организма человека.