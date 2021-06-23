Ученые сообщили о мгновенной заразности новой мутации «индийского» штамма COVID-19
Новая мутация «индийского» штамма коронавируса, получившая название «дельта-плюс», крайне заразна b может передаться от одного человека к другому при встрече на улице, сообщил директор Всеиндийского института медицинских наук в Дели (AIIMS) Рандип Гулерия изданию India Today.
Он уточнил, что это касается случаев, когда люди проходят рядом друг с другом без средств защиты. Также ученый предупредил об устойчивости этой мутации к моноклональным антителам и ее способности заражать даже тех, кто переболел COVID-19 или сделал прививку от коронавируса.
В настоящий момент изучение устойчивости варианта «дельта-плюс» к вакцинам продолжается. В то же время, по словам Гулерии, защититься от мутации можно, соблюдая стандартные правила по ношению масок и перчаток.
По данным правительства Индии, сейчас в стране выявили 22 случая заражения «дельтой-плюс». Кроме того, этот вариант коронавируса был зафиксирован еще в девяти в странах мира. В России его пока нет, уточнила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова.
По данным университета Джонса Хопкинса, Индия занимает второе место в мире по числу жителей с выявленным коронавирусом. На сегодняшний день таковых в стране более 30 млн, из которых свыше 390,6 тыс. умерли. Прирост заболевших за последние сутки составил 55,8 тыс. новых случаев. Пик заражений был зафиксирован в стране в начале мая, когда в течение 24 часов инфекция подтверждалась более чем у 400 тыс. граждан.