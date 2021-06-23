Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

Ученые сообщили о мгновенной заразности новой мутации «индийского» штамма COVID-19

Ведомости

Новая мутация «индийского» штамма коронавируса, получившая название «дельта-плюс», крайне заразна b может передаться от одного человека к другому при встрече на улице, сообщил директор Всеиндийского института медицинских наук в Дели (AIIMS) Рандип Гулерия изданию India Today.

Он уточнил, что это касается случаев, когда люди проходят рядом друг с другом без средств защиты. Также ученый предупредил об устойчивости этой мутации к моноклональным антителам и ее способности заражать даже тех, кто переболел COVID-19 или сделал прививку от коронавируса.

В настоящий момент изучение устойчивости варианта «дельта-плюс» к вакцинам продолжается. В то же время, по словам Гулерии, защититься от мутации можно, соблюдая стандартные правила по ношению масок и перчаток.

По данным правительства Индии, сейчас в стране выявили 22 случая заражения «дельтой-плюс». Кроме того, этот вариант коронавируса был зафиксирован еще в девяти в странах мира. В России его пока нет, уточнила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова.

По данным университета Джонса Хопкинса, Индия занимает второе место в мире по числу жителей с выявленным коронавирусом. На сегодняшний день таковых в стране более 30 млн, из которых свыше 390,6 тыс. умерли. Прирост заболевших за последние сутки составил 55,8 тыс. новых случаев. Пик заражений был зафиксирован в стране в начале мая, когда в течение 24 часов инфекция подтверждалась более чем у 400 тыс. граждан.

Ранее по теме: Названы специфические симптомы заражения «индийским» штаммом коронавируса
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных