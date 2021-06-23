Ученые сообщили о мгновенной заразности новой мутации «индийского» штамма COVID-19

Он уточнил, что это касается случаев, когда люди проходят рядом друг с другом без средств защиты. Также ученый предупредил об устойчивости этой мутации к моноклональным антителам и ее способности заражать даже тех, кто переболел COVID-19 или сделал прививку от коронавируса.