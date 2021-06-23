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Общество

Голикова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в России более чем на 30%

Ведомости

Среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в России на прошедшей неделе вырос по сравнению с предыдущей на 31,2%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с членами правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«По ее (прошедшей недели) итогам показатель заболеваемости составил 76,2 случая на 100 000 населения. Это на 29,2% больше, чем на предыдущей неделе. Среднесуточный показатель заболеваемости поднялся на 31,2%», — сказала она.

При этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 10 регионах. В этот список вошли Москва, Санкт-Петербург, Республика Бурятия, Московская область, Республика Карелия, Сахалинская область, Республика Хакасия, Крым, Мурманская область и Республика Алтай.

Кроме того, по словам Голиковой, за последнюю неделю в отличие от предыдущих месяцев смертность от COVID-19 возросла на 21,3%. Подобная динамика наблюдается при этом, что в апреле и мае ситуация с коронавирусом в стране была стабильной и подъем заражений стал фиксироваться в последние три недели, отметила она.

Причиной ухудшения эпидемиологической обстановки в России вице-премьер назвала несоблюдение гражданами ограничительных мер. Она указала, что на фоне наблюдаемого ранее улучшения ситуации 27 регионов страны вновь разрешили проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и предоставлять услуги общественного питания в ночное время. Эти субъекты первыми столкнулись с подъемом заболеваемости COVID-19. Другими причинами стали недостаточный охват тестирования граждан на коронавирус и мутация штаммов инфекции.

Голикова предупредила, что сейчас «индийский» штамм коронавируса является наиболее опасным и быстро распространяющимся. Одна из его мутаций, получившая название «Дельта+», снижает активность к вирусу у переболевших COVID-19 и вакцинированных. В России этой мутации пока нет, однако его заметили в США, Великобритании, ФРГ, Непале и Ботсване, рассказала вице-премьер.

Ввиду этого Голикова призвала ужесточить ограничительные меры в российских регионах.

«Это соблюдение ограничительных мер с учетом эпидемиологической ситуации в соответствии с требованиями вашего указа еще мая 2020 г. по тем критериям, которые были установлены, и резкое ограничение вплоть до отмены массовых мероприятий в случае распространения новой коронавирусной инфекции в тех параметрах, которые мы наблюдаем», — сказала она.

Кроме того, вице-премьер подчеркнула необходимость обеспечения достаточного уровня тестирования на COVID-19, а также проведения вакцинации и ревакцинации граждан от коронавируса. По словам Голиковой, после того, как власти нескольких субъектов ввели обязательные прививки для сотрудников определенных сфер, темпы вакцинации возросли в 1,7 раза в среднем по России.

По данным оперштаба, за последние сутки COVID-19 выявили у 17 594 россиян. Это один из самых высоких показателей за все время пандемии в стране. В целом коронавирусом переболели или болеют сейчас более 5,3 млн россиян. Почти 130,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались в результате заражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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