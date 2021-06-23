Голикова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в России более чем на 30%

Кроме того, по словам Голиковой, за последнюю неделю в отличие от предыдущих месяцев смертность от COVID-19 возросла на 21,3%. Подобная динамика наблюдается при этом, что в апреле и мае ситуация с коронавирусом в стране была стабильной и подъем заражений стал фиксироваться в последние три недели, отметила она.