Голикова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в России более чем на 30%
Среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в России на прошедшей неделе вырос по сравнению с предыдущей на 31,2%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с членами правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«По ее (прошедшей недели) итогам показатель заболеваемости составил 76,2 случая на 100 000 населения. Это на 29,2% больше, чем на предыдущей неделе. Среднесуточный показатель заболеваемости поднялся на 31,2%», — сказала она.
При этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 10 регионах. В этот список вошли Москва, Санкт-Петербург, Республика Бурятия, Московская область, Республика Карелия, Сахалинская область, Республика Хакасия, Крым, Мурманская область и Республика Алтай.
Кроме того, по словам Голиковой, за последнюю неделю в отличие от предыдущих месяцев смертность от COVID-19 возросла на 21,3%. Подобная динамика наблюдается при этом, что в апреле и мае ситуация с коронавирусом в стране была стабильной и подъем заражений стал фиксироваться в последние три недели, отметила она.
Причиной ухудшения эпидемиологической обстановки в России вице-премьер назвала несоблюдение гражданами ограничительных мер. Она указала, что на фоне наблюдаемого ранее улучшения ситуации 27 регионов страны вновь разрешили проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и предоставлять услуги общественного питания в ночное время. Эти субъекты первыми столкнулись с подъемом заболеваемости COVID-19. Другими причинами стали недостаточный охват тестирования граждан на коронавирус и мутация штаммов инфекции.
Голикова предупредила, что сейчас «индийский» штамм коронавируса является наиболее опасным и быстро распространяющимся. Одна из его мутаций, получившая название «Дельта+», снижает активность к вирусу у переболевших COVID-19 и вакцинированных. В России этой мутации пока нет, однако его заметили в США, Великобритании, ФРГ, Непале и Ботсване, рассказала вице-премьер.
Ввиду этого Голикова призвала ужесточить ограничительные меры в российских регионах.
«Это соблюдение ограничительных мер с учетом эпидемиологической ситуации в соответствии с требованиями вашего указа еще мая 2020 г. по тем критериям, которые были установлены, и резкое ограничение вплоть до отмены массовых мероприятий в случае распространения новой коронавирусной инфекции в тех параметрах, которые мы наблюдаем», — сказала она.
Кроме того, вице-премьер подчеркнула необходимость обеспечения достаточного уровня тестирования на COVID-19, а также проведения вакцинации и ревакцинации граждан от коронавируса. По словам Голиковой, после того, как власти нескольких субъектов ввели обязательные прививки для сотрудников определенных сфер, темпы вакцинации возросли в 1,7 раза в среднем по России.
По данным оперштаба, за последние сутки COVID-19 выявили у 17 594 россиян. Это один из самых высоких показателей за все время пандемии в стране. В целом коронавирусом переболели или болеют сейчас более 5,3 млн россиян. Почти 130,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались в результате заражения.