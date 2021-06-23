В Кремле не планируют вводить локдаун по всей стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти не планируют вводить локдаун по всей России.
«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли вопрос о локдауне на федеральном уровне. Он отметил, что региональные власти определяют меры, которые вводятся в регионе для борьбы с коронавирусом. «Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», добавил Песков.
Режим самоизоляции вводился в России с конца марта по 11 мая 2020 г. Власти Москвы ввели тогда электронные пропуска для передвижения по городу. Москвичи могли выходить из дома выбросить мусор, выгулять домашних животных, сходить в магазин, аптеку или поликлинику. С 15 по 19 июня 2021 г. мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим нерабочих дней из-за повышения заболеваемости коронавирусом.
По данным оперштаба на 23 июня, в России за сутки зарегистрировали 17 594 случая заражения коронавирусом, из них 6534 – в Москве. Всего в России выявлено около 5,4 млн случаев заражения вирусом. 4,9 млн человек выздоровели, 130,9 тыс. – скончались от вируса.