Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

В Кремле не планируют вводить локдаун по всей стране

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти не планируют вводить локдаун по всей России.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли вопрос о локдауне на федеральном уровне. Он отметил, что региональные власти определяют меры, которые вводятся в регионе для борьбы с коронавирусом. «Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», добавил Песков.

Режим самоизоляции вводился в России с конца марта по 11 мая 2020 г. Власти Москвы ввели тогда электронные пропуска для передвижения по городу. Москвичи могли выходить из дома выбросить мусор, выгулять домашних животных, сходить в магазин, аптеку или поликлинику. С 15 по 19 июня 2021 г. мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим нерабочих дней из-за повышения заболеваемости коронавирусом.

По данным оперштаба на 23 июня, в России за сутки зарегистрировали 17 594 случая заражения коронавирусом, из них 6534 – в Москве. Всего в России выявлено около 5,4 млн случаев заражения вирусом. 4,9 млн человек выздоровели, 130,9 тыс. – скончались от вируса.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных