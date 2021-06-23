В Кремле не планируют вводить локдаун по всей стране

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли вопрос о локдауне на федеральном уровне. Он отметил, что региональные власти определяют меры, которые вводятся в регионе для борьбы с коронавирусом. «Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», добавил Песков.