Врач дал прогноз по формированию в России коллективного иммунитета к COVID-19
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться к сентябрю, заявил «РИА Новости» сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
«С учетом возросших темпов вакцинации, когда люди приходят, чтобы поставить прививку, и стоят в очередях, может привести к ситуации, когда коллективный иммунитет в России сформируется уже к сентябрю», – сказал Круглый.
Ранее сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что ситуация с коронавирусом в России может улучшиться к октябрю.
В мае руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне могут вернуться к обычной жизни до осени при условии, что от коронавируса будет привито не менее 60% взрослого населения страны. Президент России Владимир Путин говорил, что граждане смогут более свободно ездить в другие страны примерно с сентября, когда уровень иммунизации населения страны достигнет 60%.
По данным оперативного штаба на 24 июня, в России за последние сутки выявили 20 182 новых случая коронавируса – максимум с января, 13 505 человек выздоровели, 568 – умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заражения и свыше 131 тыс. летальных исходов.