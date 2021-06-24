Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Врач дал прогноз по формированию в России коллективного иммунитета к COVID-19

Ведомости

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться к сентябрю, заявил «РИА Новости» сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

«С учетом возросших темпов вакцинации, когда люди приходят, чтобы поставить прививку, и стоят в очередях, может привести к ситуации, когда коллективный иммунитет в России сформируется уже к сентябрю», – сказал Круглый.

Ранее сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что ситуация с коронавирусом в России может улучшиться к октябрю.

В мае руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне могут вернуться к обычной жизни до осени при условии, что от коронавируса будет привито не менее 60% взрослого населения страны. Президент России Владимир Путин говорил, что граждане смогут более свободно ездить в другие страны примерно с сентября, когда уровень иммунизации населения страны достигнет 60%.

По данным оперативного штаба на 24 июня, в России за последние сутки выявили 20 182 новых случая коронавируса – максимум с января, 13 505 человек выздоровели, 568 – умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заражения и свыше 131 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: Матвиенко назвала возможный срок улучшения ситуации с коронавирусом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных