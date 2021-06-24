Попова назвала адекватными меры против коронавируса в регионах
Ограничения из-за коронавируса в регионах являются адекватными складывающейся ситуации, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».
«Никто специально никогда не намерен вводить ограничения, это абсолютно точно. Это реакция на складывающуюся ситуацию. И в регионах сегодня меры принимаемые всегда адекватны. Всегда адекватны развитию эпидемиологического процесса, мы контролируем это», — сказала она.
Развитие эпидемиологической ситуации и принимаемые в ответ на нее меры зависят от каждого гражданина, подчеркнула Попова. Риски распространения инфекции будут минимальны в случае соблюдения людьми предписанных мер.
В мае руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне могут вернуться к обычной жизни до осени при условии, что от коронавируса будет привито не менее 60% взрослого населения страны. Президент России Владимир Путин говорил, что граждане смогут более свободно ездить в другие страны примерно с сентября, когда уровень иммунизации населения страны достигнет 60%.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. По данным оперативного штаба на 24 июня, в России за последние сутки выявили 20 182 новых случая коронавируса – максимум с января, 13 505 человек выздоровели, 568 – умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заражения и свыше 131 тыс. летальных исходов.