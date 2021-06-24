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В Крыму оценили ущерб жителям от подтопления

Ведомости

Стихия нанесла ущерб жителям Крыма на сумму 171 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства республики Юрия Гоцанюка.

«Всего по состоянию на сегодняшний день составлено 866 актов. Сумма ущерба по данным актам составила 171 млн руб.», — сказал Гоцанюк на заседании оперативного штаба в Ялте.

Часть жителей полуострова уже получили компенсации на сумму 37 млн руб., отметил он.

Ранее в Крыму ввели режим ЧС после того, как там выпали почти две месячных нормы осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, местные власти провели эвакуацию части местных жителей.

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать властям Крыма содействие в уборке и ликвидации последствий наводнений на полуострове. Также Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву присоединиться к данной работе, а вице-премьеру Татьяне Голиковой – обеспечить реализацию необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

Ранее по теме: Аксенов заявил о стабилизации ситуации в Крыму после наводнения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных