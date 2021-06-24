В Крыму оценили ущерб жителям от подтопления
Стихия нанесла ущерб жителям Крыма на сумму 171 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства республики Юрия Гоцанюка.
«Всего по состоянию на сегодняшний день составлено 866 актов. Сумма ущерба по данным актам составила 171 млн руб.», — сказал Гоцанюк на заседании оперативного штаба в Ялте.
Часть жителей полуострова уже получили компенсации на сумму 37 млн руб., отметил он.
Ранее в Крыму ввели режим ЧС после того, как там выпали почти две месячных нормы осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, местные власти провели эвакуацию части местных жителей.
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать властям Крыма содействие в уборке и ликвидации последствий наводнений на полуострове. Также Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву присоединиться к данной работе, а вице-премьеру Татьяне Голиковой – обеспечить реализацию необходимых санитарно-эпидемиологических мер.