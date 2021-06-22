Аксенов заявил о стабилизации ситуации в Крыму после наводнения
Ситуация в Крыму после вызванного обильными дождями наводнения стабилизировалась, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании комиссии по ЧС в регионе, трансляция которого велась на странице Аксенова в соцсети «ВКонтакте».
«Острых мест, угрожающих жизни и здоровью, сейчас нет. Стабилизировали ситуацию», – сказал Аксенов. Вода сошла не везде, но тенденции к увеличению ее объемов нет, отметил он.
В результате наводнения в Ялте пострадали 54 человека – шесть из них госпитализированы, 48 оказана амбулаторная помощь, один человек погиб и одна женщина пропала без вести, ее поиски продолжаются, рассказала глава администрации города Янина Павленко.
Ранее в Крыму ввели режим ЧС после того, как там выпали почти две месячных нормы осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, местные власти провели эвакуацию части местных жителей. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать властям Крыма содействие в уборке и ликвидации последствий наводнений на полуострове. Также Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву присоединиться к данной работе.