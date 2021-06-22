Аксенов заявил о стабилизации ситуации в Крыму после наводнения

Ранее в Крыму ввели режим ЧС после того, как там выпали почти две месячных нормы осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, местные власти провели эвакуацию части местных жителей. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать властям Крыма содействие в уборке и ликвидации последствий наводнений на полуострове. Также Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву присоединиться к данной работе.