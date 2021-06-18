В Ялте ввели режим ЧС из-за подтоплений
Режим чрезвычайной ситуации введен в Ялте в связи с подтоплениями, произошедшими после сильного дождя, заявила глава администрации города Янина Павленко в видеообращении, опубликованном в Facebook.
«С 10 часов утра сегодняшнего дня на территории муниципального образования городской округ Ялта вводится чрезвычайная ситуация», – сказала Павленко. Она отметила, что за 11 часов количество выпавших осадков составляет более 90 мм. Неконтролируемый поток воды «сносит машины, сносит людей», жертв нет. Вышли из берегов две реки, проходящие через центр города. В устранении последствий стихии задействованы все службы оперативного реагирования. В администрации круглосуточно работает оперативный штаб. Въезды в город перекрыты.
Глава администрации призвала горожан сохранять спокойствие и не покидать свои дома, руководителей предприятий – отпустить с работы сотрудников, не задействованных в непрерывном цикле, руководителей гостиниц – помочь с расселением граждан из затопленных районов. Она также попросила жителей города сделать запасы воды, потому что практически во всем регионе планируется временно отключить воду.
Ночью 18 июня в Ялте за шесть часов выпало больше месячной нормы осадков. Согласно прогнозам, дожди на территории полуострова закончатся в пятницу во второй половине дня. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС регионального масштаба из-за сильных дождей.