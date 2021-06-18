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В Ялте ввели режим ЧС из-за подтоплений

Ведомости

Режим чрезвычайной ситуации введен в Ялте в связи с подтоплениями, произошедшими после сильного дождя, заявила глава администрации города Янина Павленко в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«С 10 часов утра сегодняшнего дня на территории муниципального образования городской округ Ялта вводится чрезвычайная ситуация», – сказала Павленко. Она отметила, что за 11 часов количество выпавших осадков составляет более 90 мм. Неконтролируемый поток воды «сносит машины, сносит людей», жертв нет. Вышли из берегов две реки, проходящие через центр города. В устранении последствий стихии задействованы все службы оперативного реагирования. В администрации круглосуточно работает оперативный штаб. Въезды в город перекрыты.

Глава администрации призвала горожан сохранять спокойствие и не покидать свои дома, руководителей предприятий – отпустить с работы сотрудников, не задействованных в непрерывном цикле, руководителей гостиниц – помочь с расселением граждан из затопленных районов. Она также попросила жителей города сделать запасы воды, потому что практически во всем регионе планируется временно отключить воду.

Ночью 18 июня в Ялте за шесть часов выпало больше месячной нормы осадков. Согласно прогнозам, дожди на территории полуострова закончатся в пятницу во второй половине дня. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС регионального масштаба из-за сильных дождей.

Ранее по теме: В Ялте и Алупке эвакуировали несколько домов из-за подтопления

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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