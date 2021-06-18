В Ялте ввели режим ЧС из-за подтоплений

«С 10 часов утра сегодняшнего дня на территории муниципального образования городской округ Ялта вводится чрезвычайная ситуация», – сказала Павленко. Она отметила, что за 11 часов количество выпавших осадков составляет более 90 мм. Неконтролируемый поток воды «сносит машины, сносит людей», жертв нет. Вышли из берегов две реки, проходящие через центр города. В устранении последствий стихии задействованы все службы оперативного реагирования. В администрации круглосуточно работает оперативный штаб. Въезды в город перекрыты.