В Ялте и Алупке эвакуировали несколько домов из-за подтопления

Ночью 18 июня в Ялте за шесть часов выпало больше месячной нормы осадков. Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала, что река в городе вышла из берегов. «У меня затоплены все переходы, Водопадная речка вышла из берегов, по улице Пушкинской течет как по реке <…> Самое страшное, что подтапливает хоззону "Крымэнерго", если ее затопит, то мы останемся без света. В больницах все хорошо», — рассказала Павленко. Она добавила, что на трассе в Алупке сошел сель, подтопило часть подвалов.