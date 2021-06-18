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В Ялте и Алупке эвакуировали несколько домов из-за подтопления

Ведомости

После сильных осадков в Ялте и Алупке сотрудники МЧС эвакуировали жителей двух домов, сообщает региональное управление МЧС.

«Подтоплены два домовладения. Силами территориальной подсистемы Республики Крым РСЧС семь жителей подтопленых домовладений эвакуированы в безопасную зону», — говорится в сообщении.

Ночью 18 июня в Ялте за шесть часов выпало больше месячной нормы осадков. Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала, что река в городе вышла из берегов. «У меня затоплены все переходы, Водопадная речка вышла из берегов, по улице Пушкинской течет как по реке <…> Самое страшное, что подтапливает хоззону "Крымэнерго", если ее затопит, то мы останемся без света. В больницах все хорошо», — рассказала Павленко. Она добавила, что на трассе в Алупке сошел сель, подтопило часть подвалов.

Согласно прогнозам, дожди на территории полуострова закончатся в пятницу во второй половине дня.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС регионального масштаба из-за сильных дождей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных