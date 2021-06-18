В Ялте месячная норма осадков выпала за шесть часов
Больше месячной нормы осадков выпало в Ялте за шесть часов в пятницу ночью, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на крымский Гидрометцентр.
«С полуночи до 6 утра выпало 42 миллиметра <...>. На Ай-Петри <..> 84 миллиметра осадков, это больше месячной нормы (72 миллиметра)», — сообщили в Гидрометцентре.
Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала, что река в городе вышла из берегов. «У меня затоплены все переходы, Водопадная речка вышла из берегов, по улице Пушкинской течет как по реке <…> Самое страшное, что подтапливает хоззону "Крымэнерго", если ее затопит, то мы останемся без света. В больницах все хорошо», — рассказала Павленко. Она добавила, что на трассе в Алупке сошел сель, подтопило часть подвалов.
Дожди в Ялте, Симферополе, Севастополе и Евпатории продолжаются. По прогнозам, они закончатся в пятницу во второй половине дня.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС регионального масштаба из-за сильных дождей.