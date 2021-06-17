В Керчи выпало почти две месячные нормы осадков
Сильные дожди прошли в Крыму в ночь на четверг. В частности, в Керчи выпало две месячных нормы осадков, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника Гидрометцентра полуострова Татьяну Любецкую.
«Из нормы [показатели выпадения осадков] выбиваются. В Керчи выпало 82 мм, что почти две месячные нормы. Белогорск — 88 мм, это тоже почти две месячные нормы. Керченский пролив — 73 мм — 1,5 месячные нормы, — сказала Любецкая.
По ее словам, в центральной части полуострова дожди были слабее. В Симферополе выпало около 80% месячной нормы осадков.
Администрация Керчи сообщила, что в городе затоплены улицы Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогова, Советская, около 236 частных и многоквартирных домов. Также обесточена центральная часть города и больница №1. Для ее работы установят генератор. В администрации города добавили, что людей эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.