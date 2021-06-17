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В Керчи выпало почти две месячные нормы осадков

Ведомости

Сильные дожди прошли в Крыму в ночь на четверг. В частности, в Керчи выпало две месячных нормы осадков, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника Гидрометцентра полуострова Татьяну Любецкую.

«Из нормы [показатели выпадения осадков] выбиваются. В Керчи выпало 82 мм, что почти две месячные нормы. Белогорск — 88 мм, это тоже почти две месячные нормы. Керченский пролив — 73 мм — 1,5 месячные нормы, — сказала Любецкая.

По ее словам, в центральной части полуострова дожди были слабее. В Симферополе выпало около 80% месячной нормы осадков.

Администрация Керчи сообщила, что в городе затоплены улицы Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогова, Советская, около 236 частных и многоквартирных домов. Также обесточена центральная часть города и больница №1. Для ее работы установят генератор. В администрации города добавили, что людей эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных