В Керчи выпало почти две месячные нормы осадков

Администрация Керчи сообщила, что в городе затоплены улицы Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогова, Советская, около 236 частных и многоквартирных домов. Также обесточена центральная часть города и больница №1. Для ее работы установят генератор. В администрации города добавили, что людей эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.